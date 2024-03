Koaliciji SDP-a i liberala 21,6%, HDZ-u i partnerima 26,8%

Nakon što su liberalne opcije dale ultimatum SDP-u “ili mi ili Radnička fronta”, situacija u lijevo-liberalnoj koaliciji deset stranaka poprilično se zakomplicirala. Što će lider SDP-a Peđa Grbin u konačnici odlučiti, još nije poznato i, kako stvari stoje, teško da će predizbornu koaliciju kompletirati do subote kada se održava sjednica Glavnog odbora stranke. U međuvremenu je u javnost procurilo istraživanje koje je naručilo više stranaka lijevo-centrističke opcije i koje je od 8. do 11. ožujka provela Promocija plus na uzorku od tisuću ispitanika.

Istraživanje je pokazalo da koalicija ljevice i centra, koju bi uz SDP činile i stranke Centar, Fokus, Dalija Orešković, Reformisti, Glas i HSS, odnosno ona u kojoj ne bi bila Radnička fronta, može računati na potporu 21,6 posto birača. U istoj anketi izmjerena je i HDZ-ova koalicija, dakle HDZ plus partneri – HSLS, HNS, HDS i HSU – i takva kombinacija, prema istraživanju, može računati na potporu od 26,8 posto birača.

Usporedbe radi, ista anketa pokazuje i da HDZ sam, bez partnera, ima potporu od 26,6 posto, dok sam SDP ima potporu od 17,8 posto. Zanimljivo, u istraživanju se izmjerilo i potencijalnu liberalnu koaliciju, dakle koaliciju pet liberalnih stranaka – Fokusa, Centra, Reformista, IDS-a i PGS-a. Na pitanje bi li glasali za takvu opciju da se pojavi na izborima 8,5 posto ispitanih odgovorilo je potvrdno. Ovo istraživanje liberalne opcije koristit će i u aktualnim pregovorima koje imaju sa SDP-om, a od kojeg traže da iz dogovorene koalicije deset stranaka u konačnici izostavi Radničku frontu s obzirom na to da ta politička opcija nikako nije kompatibilna s liberalnim opcijama. Iz liberalnih stranaka uvjereni su da upravo ovo istraživanje pokazuje da lijevo-centristička opcija bez Radničke fronte može povući glasove neodlučnih birača i tako dodatno ugroziti HDZ i partnere. Ali i da mogu i sami odluči li se Grbin ipak za Radničku frontu.

