Katalonski zastupnik: Obranom demokracije za spas Europe

Katalonski zastupnik u Europskom parlamentu Oriol Junqueras uputio je otvoreno pismo medijima u kojem ističe da je politički sukob Katalonije i Španjolske europski sukob. Napominje da je istina da su borba za demokraciju, građanska i politička prava Katalonaca danas unutarnje pitanje, ali europsko unutarnje pitanje. "Katalonija vapi za demokracijom, zahtjeva pravdu. U tome leži prilika Europe", ističe u svom pismu Junqueras.

"Španjolska represija ovaj je tjedan stigla do srca Europe kroz otvoreni pravni sukob o statusu katalonskih eurozastupnika koji su zagovornici neovisnosti. Na moj status trenutno je uložen veto nepravilnim postupanjem španjolskog izbornog odbora i španjolskih sudova, ali postigli smo da se predsjedniku Puigdemontu i savjetniku Comínu prizna status zastupnika u Europskom parlamentu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo vidjeti kolege kako sjede na svojim zastupničkim mjestima i uvjeren sam da ću i ja ponovno biti eurozastupnik kao što sam to i bio 2009. godine te da ćemo se uskoro zagrliti u Europskom parlamentu.

Oduvijek tvrdimo da je riječ o europskom sukobu, međutim danas je to neosporno.

Presuda Suda Europske unije posramila je španjolski pravosudni sustav, dajući jasno do znanja da sam postao zastupnikom u Europskom parlamentu, jednako kao i Puigdemont i Comín, isključivo izborom građana, a ne temeljem postupaka koje mi je Španjolska zabranila. Budući da sam zastupnik u Europskom parlamentu, kao i svi ostali članovi europskog parlamenta, imam imunitet koji je trebao spriječiti da me se osudi bez prethodnog zahtjeva za njegovim ukidanjem. Presuda potvrđuje dvije činjenice: onu da sam zastupnik Europskom parlamentu unatoč protivljenjima španjolske države, te da su istovremeno moja prava povrijeđena jer nisam bio u mogućnosti vršiti dužnost eurozastupnika zato što sam osuđen, a da mi se prethodno nije oduzeo imunitet", kaže katalonski zastupnik u svom pismu.

"Demokracija diljem svijeta prolazi kroz teško razdoblje, lawfare mehanizmi se šire i dopuštaju da skrivene moći napadaju demokraciju i njezine temeljne vrijednosti te utječu na smjene predsjednika, javnih dužnosnika i stvaranje političkih većina. To se događa u Španjolskoj već nekoliko godina, tijekom kojih je pokret za katalonsku neovisnost postao većinski. Ali riječ je i o globalnom problemu koji utječe i na temeljne vrijednosti Europske unije.

Europa ne može okrenuti glavu na drugu stranu kada jedna od država članica odluči nepoštivati presudu Europskog suda i suprostaviti se suverenitetu Unije. Španjolska izaziva Europu jer je Madrid svjestan da Europska unija nema dovoljno mehanizama kojima bi se nametnula. Ne brine ih gubitak međunarodnog ugleda ili legitimiteta sve dok mogu marginalizirati predvodnike pokreta za neovisnost", dodaje.

Represija nije rješenje

Uvjeren je Oriol Junqueras da će se bitka protiv Španjolske dobiti pravnim putem, iako je, dodaje, popis prekršenih prava beskrajan.

"Međutim proći će puno vremena prije no što do te pobjede dođe, a tijekom tog vremena državne snage uspjet će u svojim nastojanjima da nas udalje iz političkog života i da se osvete onima koje smatraju svojim neprijateljima. Najveći smo zagovornici demokracije, slobode i Europe i stoga smo uvjereni da će pobjeda biti ostvarena putem europskih institucija. Zato pozivamo europske demokrate da nam pomognu iskoristiti započeti proces dijaloga između Katalonije i Španjolske i da zahtijevaju prestanak represije koja nas vodi natrag u najmračnije trenutke europske demokracije. Također vas molimo da spriječite zahtjev za oduzimanjem imuniteta, kojem nije cilj pravda, već osveta. Na vama je da to spriječite", poručio je.

"Represija nije rješenje. Rješenje mogu biti samo dijalog, politika i demokracija. Upravo zato se zalažemo za prestanak represije amnestijom na cjelokupni slučaj protiv pokreta koji se zalaže za neovisnost. Želimo pokrenuti pregovore između Katalonije i Španjolske, te naposljetku održati referendum o neovisnosti kao što su ga održale druge demokratske države poput Škotske.

Katalonski sukob više nije samo legitimna težnja vrlo važnog dijela katalonskog naroda, već je postao problem kršenja ljudskih prava i demokratski sukob u samom srcu Europe.

Primamo podršku iz cijele Europe, ali potrebna nam je intervencija kako bi se obranila demokracija. EU mora krenuti naprijed kako bi pronašla demokratski mehanizam koji bi se bavio zaustavljanjem represije i pravom na samoodređenje.

Taj proces je prilika Europi da stane na stranu demokracije i da se bori protiv onih snaga koje je žele uništiti. Europski demokrati trebaju znati da su neprijatelji neovisnosti, a to je ekstremna desnica na čelu s VOX-om, neprijatelji Europe. Salvini, Orban, Le Pen ili Abascal su isti. Braniti demokraciju u Kataloniji znači braniti Europu i njezin opstanak. Nemojmo propustiti ovu priliku, branimo demokraciju kako bismo spasili Europu", zaključuje u svom pismu Oriol Junqueras.