Kardinal Bozanić čestitao Božić vjernicima, posebne želje uputio zaposlenima u zdravstvu

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić obratio se vjernicima povodom najvećeg kršćanskog blagdana, rođenja Isusa Krista.

Božićnu čestitku prenosimo u cijelosti.

"Poštovani gledatelji i slušatelji u Domovini i inozemstvu!

1. Raduje me, što ovim obraćanjem kao predstavnik Crkve ulazim u vaš dom da s vama podijelim nekoliko misli koje su nastale, dok sam u molitvu unosio sve vas, u raznim životnim okolnostima, brigama i nadanjima.

Zahvaljujem Gospodinu na ljudima i putovima koji su nam omogućili da se nađemo zajedno u Riječi koja je tijelom postala, koja povezuje ljudsko i božansko, našu zemaljsku ograničenost i nebesku bezgraničnost, koja nam je darovala nove susrete.

2. Draga braćo i sestre, prijatelji i miljenici Božji!

U božićnoj noći naviješta se anđeoska vijest betlehemskim pastirima: „Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist Gospodin“ (Lk 2, 10-11).

U betlehemskoj noći te su riječi probudile želju da se krene i vidi veliki događaj. Tako nam opisuje Lukino evanđelje. Stoga „pastiri stanu poticati jedni druge: Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin“ (Lk 2,15). I pohite pastiri. Njihovo je divljenje dostiglo vrhunac kada su došli do mjesta koje im je anđeo naznačio, jer su pronašli Mariju, Josipa i Dijete, gdje leži u jaslama.

3. Braćo i sestre, i mi smo poput pastira, pozvani krenuti na put, da bismo pred jaslicama doživjeli radost Božića.

Bog se nije pojavio kao odrasli čovjek, nego u liku Djeteta, rođena od Žene, kao svatko od nas.

Bog je sišao u ljudsku povijest u nježnosti djeteta, koja privlači blizinom i jednostavnošću.

„Bog je u Isusu postao Dijete i kao takav želio je otkriti veličinu svoje ljubavi koja se očituje u osmjehu i rukama koje se pružaju prema svima“ (Papa Franjo, Admirabile signum, 8).

4. Božićna je noć obasjana Svjetlom koje je s neba sišlo. Dogodio se bitan događaj našega spasenja: Sin Božji postao je čovjekom. Ušao je na jedinstveni način u našu ljudsku povijest da bi omogućio, svakom muškarcu i svakoj ženi, ulazak u Božje otajstvo.

Na Božić smo pozvani, poput Marije, čuvati i razmatrati Riječ Božju: „Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svom srcu“ (Lk 2, 19).

Slušanje božićnog navještaja i slavlje božićnog Otajstva, ispunja naše srce radošću i divljenjem te pobuđuje zahvalnost i klanjanje Bogu, koji je „tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (Iv 3, 16).

Naša se nada temelji na konkretnom događaju: Krist je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa.

5. Božić nas podsjeća da Bog ulazi u našu svakidašnjicu i da se utjelovljuje u naše životne situacije, pogotovo tamo gdje su žalost i muka, tjeskoba i trpljenje. Stoga je važno svjedočiti činjenicu da je Gospodin blizu i onda kada smo umorni i ugroženi.

Božić je blagdan Božje vjernosti,

Božje blizine,

Božje raspoloživosti za nas.

Poštujući našu slobodnu volju, Bog nas nikada ne zaboravlja i ne napušta.

Isus, koji se rodio u Betlehemu, otkriva nam Božje lice.

Isus nam želi dobro.

Isus nas traži.

Isus nam dolazi ususret.

Isus nas neizmjerno ljubi.

Isus nam je blizu u našim teškoćama i problemima.

6. Braćo i sestre, želim da moje božićne čestitke i sigurnost da nam je Bog blizu u svim prilikama našega života, dospiju do svih vas: do djece, do obitelji, posebno onih obitelji koje u radosti očekuju rođenje djeteta.

Želim da dospiju onamo gdje su vaši osjećaji, vaš rad, nastojanja i nadanja. Želim da dospiju do onih osoba koje su same ili daleko od svojih, do svih onih koji ovih dana ne mogu sudjelovati u zajedničkoj radosti slavlja: zbog bolesti, ili poodmakle dobi, ili zbog spriječenosti radi bilo kojeg razloga.

S posebnim osjećajem duše želim da sigurnost Božje vjernosti, blizine i utjehe dođe do svih osoba u zdravstvu koje ovih dana njeguju teške bolesnike, do svih ožalošćenih koji u tugovanju trpe zbog gubitka najbližih.

7. Bog je u Božiću pokazao da nas sve ljubi, jer se poistovjetio s ljudima u svemu, osim u grijehu. Božić je, po svojoj naravi, blagdan svih ljudi.

Molimo stoga: Isuse dođi k nama,

dođi u našu domovinu Hrvatsku,

dođi u svijet ljudi.

No, prije svega: dođi u moje srce!

Drage sestre i braćo,

dragi ljudi dobre volje:

Sretan vam Božić!", navodi se u božićnoj čestitci.

