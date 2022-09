Kapulica: U Saboru imamo retoriku stranaka koje govore da sve HDZ-ovce treba staviti u logore

Policija je kod uhićenog maloljetnika na prosvjedu ispred središnjice HDZ-a pronašla dva Molotovljeva koktela te improvizirano hladno oružje, a prije dvije godine mladić je na Trgu sv. Marka ispred zgrade Vlade pucao iz vatrenog oružja i ranio policijskog službenika.

Stoji li netko iza mladih ekstremista i je li u Hrvatskoj ekstremizam u porastu, neka su od pitanja na koje su u HRT-ovoj emisiji Otvoreno pokušali odgovoriti HDZ-ov Mario Kapulica, Mario Radić iz Domovinskog pokreta i psihijatar prof. dr. sc. Ante Bagarić.

Bagarić ističe da kada govorimo u kontekstu terorizma i nasilja u društvu uvijek moramo imati jedan pristup da mlade osobe treba educirati, treba ih razumjeti i pomagati im.

"Ekstremizam se može objašnjavati s vojne, policijske, sudske i druge strane, ali ima i ovaj psihijatrijski, mentalni element koji je vrlo važan. U ovom slučaju se radi o tri mlada čovjeka. Vrlo je važno na početku reći da se mladi ljudi vrlo lako "uhvate" za ekstremne ideje, ideje s kojima oni zbog svojih godina nisu upoznati. Mlade osobe su, iako se na prvi pogled čini da su onu počinitelji, teroristi, ekstremisti, oni su u najčešćem slučaju i žrtve", kazao je i dodao: "Mladi ljudi još uvijek ne razumiju koliko sve to oružje može nanijeti bol drugim osobama, sebi, koliko to može biti trajno, konačno. Tako da uvijek kada govorimo u kontekstu terorizma i nasilja u društvu uvijek moramo imati jedan pristup da mlade osobe treba educirati, treba ih razumjeti i pomagati".

Foto: HRT

Podsjeća kako mlade osobe kopiraju svoje heroje i pokušavaju ih čak i nadmašiti.

"Ako je netko agresivan u društvu, mlada osoba nastoji da to dosegne i nadmaši. Prema tome što je u glavi mlade osobe? U njegovoj je glavi - ja sam kopija nekog svog heroja i bit ću kao on i bit ću još bolji od njega", objašnjava.

Mario Radić iz Domovinskog pokreta naglasio je kako oni nisu organizirali subotnji prosvjed.

"Narod ima pravo na prosvjede. Svako nasilje, bilo koje vrste je apsolutno nedopustivo i to treba u startu zabraniti, ali način na koji se sad oo pokušava prezentirati, da je Domovinski pokret prezentirao to, to naprosto nije istina i ja to moram u startu odbaciti", poručio je dodavši da će i dalje podržavati prosvjede.

Ustvrdio je da je na prosvjedu bilo različitih poruka i da se on sam ne slaže sa svima njima.

HDZ-ov Kapulica ima drugačije mišljenje o nedavnom prosvjedu.

"Ako predsjednik te stranke poziva na prosvjed pa isti dan na predsjedništvu stranke donosi odluku da se prosvjed podržava, pa onda izrazi s porukama da je građanska dužnost rušiti ovu državu pa i na ulicama, onda tu nekog velikog prostora za ograđivanje nema", poručio je Kapulica svojem kolegi iz Domovinskog pokreta.

"Mi imamo u Saboru retoriku parlamentarnih stranaka koje govore da sve HDZ-ovce treba staviti u koncentracijske logore. Oporba ujedinjena, ideološki pomirena ne na tezi borbe protiv kriminala, već na tezi da treba rušiti HDZ",,smatra Kapulica

Kapulici je odgovorio Mario Radić kazavši da nešto takvo nitko iz Domovinskog pokreta nije rekao.

- Što se tiče mladih ljudi, vi ste otjerali 40 tisuća mladih ljudi iz Hrvatske pa će biti sve manje mladih ljudi koje se huška, poručio je Radić.