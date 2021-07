Kaotični prizori na Haitiju: Narod atentatore na predsjednika vuče zavezane i krvave kroz grad

Svijet obilaze snimke zarobljenih bivših kolumbijskih vojnih plaćenika koje krvave i pretučene vuče ulicama glavnog grada masa ljudi na Haitiju, uslijed kaosa nastalog nakon smaknuća predsjednika Jovenela Moisea.

Prema izvješću policije, u atentat koji je izveden rano ujutro u srijedu bilo je uključeno 26 Kolumbijaca i dvojica američkih državljana. Uhićeni amrički državljani James Solages (35) i Joseph Vincent, rođeni su na Haitiju. Pored njih, ukupno je zarobljeno dosad 17 osumnjičenih, dok su ostali u bijegu ili ubijeni. Njihovi motivi ne spominju se u izvješću, javlja Daily Mail.

A group of citizens in #Haiti caught two alleged mercenaries accused of assassinating Jovenel Moïse. They were hiding in a ravine. Many are enraged. They argue that whether he was good or bad, foreigners have no right to enter the country and assassinate him. pic.twitter.com/usHCur0oR9