Kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan? Osjetno hladnije, ali uz kišu i snijeg

Sljedećih će dana vrijeme biti znatno promjenjivije nego prošlih. Pritom će u južnijim hrvatskim krajevima i u gorju za vikend biti oblačnije nego prije, ali u nizinama sjeverne Hrvatske sunčanije, i to već ponegdje u nedjelju, te gotovo posvuda u ponedjeljak.

No prije tog razvedravanja u većini će područja biti i uglavnom slabih oborina - najprije rosulje i kiše, pa u subotu navečer i početkom nedjelje mjestimice i malo snijega, osobito u gorju. I vjetar će biti zamjetan - u subotu većinom jugo na Jadranu, pa u nedjelju i ponedjeljak često jaka bura, ponegdje i olujna, a na kopnu umjeren do jak sjeveroistočnjak.

Stabilizacija vremena početkom novoga tjedna vjerojatno će biti samo kratkotrajna jer su već od srijede moguće nove oborine i jačanje vjetra, a i atmosferski tlak zraka vjerojatno će se nakon dugo vremena spustiti ispod prosječnih 1013 hPa, navodi HRT.

Valja upozoriti i na ne samo zadržavanje razmjerno hladnog vremena za kraj studenoga i početak prosinca u nizinama sjeverne Hrvatske, nego će i u većini ostalih krajeva od ponedjeljka do petka biti osjetno hladnije nego prošlih dana...

U subotu u istočnoj Hrvatskoj podjednako kao u petak - tmurno i oblačno. Mjestimice će biti i magle, a povremeno je moguća i slaba rosulja, navečer i slaba kiša, uglavnom u Posavini. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 2 °C, a najviša dnevna između 3 i 5 °C.

Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz cjelodnevno zadržavanje niskog oblačnog sloja te mjestimičnu maglu, a povremeno će biti i slabe rosulje. Prema večeri mjestimice kiša.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima većinom oblačno, već prijepodne uz obalu ponegdje s kišom. Poslijepodne kiša i drugdje, a prema večeri, uz osjetan pad temperature zraka, u gorju je moguća susnježica i snijeg. Puhat će slabo do umjereno jugo, a prema večeri će uz obalu zapuhati bura. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 1 °C, na moru između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 5 do 7 °C, uz obalu između 12 i 14 °C.

U Dalmaciji u početku sunčanije, zatim postupno sve oblačnije, prema večeri mjestimice i kiša. Puhat će umjereno jugo, prema otvorenome moru mjestimice i jako, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 2 °C, na moru između 9 i 12 °C, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 16 °C.

Za kraj studenoga ugodno toplo bit će i na jugu Hrvatske, uz najviše suhog i sunčanog vremena, ali potkraj dana je ponegdje moguća kiša, i to uglavnom na otocima i prema otvorenome moru. Puhat će slabo do umjereno jugo.

U nedjelju u unutrašnjosti postupno smirivanje, u sjevernim krajevima i djelomično razvedravanje, ali će još ujutro i prijepodne mjestimice biti kiše, u gorju susnježice i snijega, uz mogućnost tanjeg snježnog pokrivača. Početkom tjedna djelomice sunčano, ali potkraj utorka uz postupno sve više oblaka. U nedjelju umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a zatim vjetar uglavnom slab. U ponedjeljak i utorak ujutro mraz, a dnevna temperatura bez veće promjene.



Na Jadranu u nedjelju postupno razvedravanje, ali u Dalmaciji još u početku mjestimice kiša. Početkom tjedna barem djelomice sunčano, ali u utorak prema kraju dana na sjevernom dijelu naoblačenje, ponegdje uz mogućnost kiše. U nedjelju će puhati jaka i olujna bura, koja će u ponedjeljak oslabjeti, a u utorak vjetar većinom slab.