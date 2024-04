Kakvo nas vrijeme očekuje: I sutra su mogući pljuskovi i grmljavina, snijeg u gorju

Nakon današnje velike promjene vremena, vrijeme će sutra, 17. travnja, na kopnu biti promjenljivo i pretežno oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano. Još u noći i ujutro kiše će biti na istoku, a pljuskovi i grmljavina u Dalmaciji. Poslijepodne su lokalni pljuskovi kiše mogući u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a snijega u Gorskoj Hrvatskoj, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će u srijedu biti slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu se očekuje umjerena i jaka bura, pod Velebitom još prijepodne s olujnim udarima, a u Dalmaciji i zapadni te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će od 1 do 6, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 6 do 11, a drugdje duž obale između 11 i 16. Najviša dnevna bit će od 8 do 13 °C, na Jadranu od 14 do 18 °C.

Kako je za HRT prognozirao mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a, sutra će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti većinom oblačno i osjetno svježije nego prethodnih dana. Mjestimice će biti kiše, vjerojatno i u obliku lokalnih pljuskova. Svježe će biti i u središnjoj Hrvatskoj gdje mjestimice može biti kiše.

"Na sjevernom Jadranu promjenjivo, ponegdje uz kratkotrajne pljuskove. U gorju većinom oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje moguće i susnježicom i snijegom", navodi u vremenskoj prognozi te dodaje kako će u Dalmaciji biti promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom. Na krajnjem jugu bit će promjenjivo i pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jače izraženi.

Za sutra je DHMZ izdao i niz upozorenja. Crveno, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano je zbog vjetra za Velebitski kanal, a narančasto za Kvarner i Kvarnerić. Za osječku i gospićku regiju žuto upozorenje izdano je zbog snijega i poledice.

"Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", ističe DHMZ. Zbog vjetra i grmljavinskog nevremena žuto je upozorenje izdano za riječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za zapadnu obalu Istre i Dalmaciju izdano zbog vjetra.

VIDEO Jak vjetar u Zagrebu stvara probleme: Vatrogasci uklanjali grane jablana s ceste