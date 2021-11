Kako je premijer Plenković pridobio Macrona za potporu ravnopravnosti bh. Hrvata

U sjeni uspješno okončanoga posla oko nabave vjerojatno jednih od najboljih borbenih zrakoplova Rafale F3R ostale su poruke koje su predsjednik Francuske Emmanuel Macron i hrvatski premijer Andrej Plenković uputili oko zemalja u okružju jugoistoka Europe, a napose Bosne i Hercegovine te očuvanja jednakopravnosti konstitutivnih naroda. Te su poruke iznimno značajne uoči novoga kruga razgovora o toj reformi koja se očekuje u BiH u sljedećem tjednu. Sve to rezultat je pomnog, brižljivo pripremanog te sustavno usuglašenog stajališta službenoga Zagreba, ponajprije ureda premijera Andreja Plenkovića, oko isticanja pozicije glede Bosne i Hercegovine, posebice očuvanja jednakopravne pozicije Hrvata. Predsjednik Macron je to sve "strpao" u širi kontekst koji podrazumijeva i hrvatski ulazak u Schengen, piše Večernji list BiH.

Macron i Izborni zakon

"Europska unija je pravo čudo demokracije i ona je označila kraj ratova na tom području. Hrvatska koja je pristupila Europskoj uniji je potvrdila hrvatsku vokaciju. Smatram da zapadni Balkan ima istu takvu europsku viziju, europski put. U tom smislu podržavam da osnažujemo te veze i osnažujem da Hrvatska pristupi Schengenu jer ovdje se radi o reformama koje će biti potrebne i na kojima ćemo raditi od početka francuskog predsjedanja jer to znači snažniji Schengen. To isto tako znači i Schengen koji će u svom upravljanju imati jednu veću političku dimenziju. Što se tiče zapadnog Balkana, mi u Sofiji nismo rekli da smo mi protiv toga, mi smo htjeli jednostavno zaustaviti jednu birokratsku situaciju, htjeli smo zapravo reći da treba riješiti probleme. Mi smo tijekom hrvatskog predsjedanja od tog procesa napravili jedan politički proces. Postoje problemi u nekim zemljama zapadnog Balkana. Međutim, mogli smo napomenuti da to postoji u svim tim zemljama. Ono što ćemo učiniti u sljedećim mjesecima je to da ćemo stvarno pokušati više toga učiniti kako bismo stabilizirali situaciju između Bugarske i Sjeverne Makedonije, kako bismo inzistirali da se u BiH izvrši reforma izbornog zakona kako bi se ispoštovali svi konstitutivni narodi BiH. I znamo da postoje tenzije između Prištine i Beograda. To su neke od tih tema. Vizija Francuske je da tu trebamo izgraditi prostor mira, stabilnosti i suradnje, ojačati protok ljudi, želimo od tog prostora napraviti pravi europski prostor. Danas smo, kao što znate, destabilizirani od vanjskih snaga koje pokušavaju ponovno oživjeti etničke podjele, podjele među tim narodima. Francuska je u potpunosti s tim narodima zapadnog Balkana", rekao je francuski predsjednik. Takvo njegovo precizno skeniranje stanja u zemljama jugoistoka Europe, a napose BiH praćena je s posebnom pozornosti. Koliko je ovakva poruka Macrona bila protivna viziji bošnjačke politike u Sarajevu o potpunom negiranju prava drugih konstitutivnih naroda, ponajprije Hrvata, govori činjenica da su tamošnji mainstream mediji doslovno zašutjeli, a ovaj navod oko konstitutivnih naroda bio je "izgubljen u prijevodu".

Sve to, kako doznajemo, usuglašeno je između dviju država, a hrvatski premijer Plenković je na tome posebno inzistirao na svečanoj večeri. Kako otkrivaju sugovornici Večernjaka tijekom večere u kultnome restoranu Gallo u Zagrebu, hrvatski premijer istaknuo je kako je pitanje položaja Hrvata u BiH hrvatsko strateško pitanje onako kako je to dogovoreno Daytonsko-pariškim mirovnim sporazumom. Naime, Daytonski sporazum kako se najčešće naziva, jest usuglašen doslovno ispod krila borbenih zrakoplova u zračnoj luci "Wright-Patterson" u gradu Daytonu, u američkoj saveznoj državi Ohio. Tu je i parafiran, a potpisan je upravo u glavnome gradu Francuske. A temelj toga dokumenta jesu konstitutivni narodi i njihova prava što se nastoji posve relativizirati kroz odnos unutar Europske unije sa snažnom ulogom njemačke administracije, od koje je agresivnija tek Nizozemska.

Važna trgovina

Hrvatski premijer Andrej Plenković je obavljajući trgovinu s nabavom zrakoplova uspio pridobiti službeni Pariz kao trenutačnu važnu protutežu u očuvanju formule koja je upravo zapisana mirovnim dokumentom. Hrvatski premijer Andrej Plenković je apostrofirao ono što je Macron javno govorio o onome što su njih dvojica imali kao temu na službenoj večeri. "Drago mi je da predsjednik Macron ima veliko znanje i angažman u nama neposrednom susjedstvu. Posebna tema je naravno bila i BiH, gdje su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda. Objasnili smo pozicije Hrvatske i nadamo se da ćemo u predstojećim tjednima i mjesecima iznaći rješenje koje bi pomoglo i reformi Izbornoga zakona tako da se u BiH na pravičan način biraju legitimni predstavnici političkih stranaka koji reprezentiraju sva tri naroda, upravo onako kako je dogovoreno u Daytonsko-pariškom mirovnom sporazumu iz 1995. godine", istaknuo je premijer Plenković.