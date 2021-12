Kako je predsjednik postao euroskeptik

Prije 10 godina, 9. prosinca 2011. godine, Hrvatska je potpisala pristupni ugovor za punopravno članstvo u Europskoj uniji te je službeno ušla u EU 1. srpnja 2013. godine. Tim je povodom na Pantovčaku deset godina poslije bilo svečano. Predsjednik Zoran Milanović odlikovao je bivšu premijerku Jadranku Kosor Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, “za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Republike Hrvatske te razvoju odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima”. Naglašeno je da je ona potpisala pristupni ugovor prije 10 godina. No nekako je svima promaknulo da nije samo ona bila potpisnica u ime Hrvatske, već je ugovor potpisala s tadašnjim predsjednikom Ivom Josipovićem. On pak na Pantovčaku u toj prigodi nije viđen, a ni odlikovan.

Da Milanovićevo odlikovanje ima i širu pozadinu, bilo je jasno iz njegovog obraćanja. Jer je dodao da potpisivanje pristupnog ugovora nije jedini razlog za odlikovanje: “Drugi je što ste bili na čelu Vlade u teškim okolnostima. Bio sam u istoj koži, istim cipelama. Znam koliko je komplicirano. Stranka koju ste vodili vas je izbacila, ljudi koje ste politički stvorili vam se ne javljaju, to je političko, ali i ljudsko pitanje”. Posve je jasno da je ovim odlikovanjem poslao još jednu zločestu poruku HDZ-u i započeo još jedan njegov obračun s njima.

A Jadranka Kosor našla se tamo gdje se našla, bila je postavljena na čelo HDZ-a i Vlade nakon iznenadne ostavke Ive Sanadera, a u političkoj karijeri inače nikad nije dobila nijedne izbore osim onih parlamentarnih na kojima je bila na stranačkoj listi. Tako je njezina karijera i započela, kad ju je Franjo Tuđman s HRT-a izravno postavio u vrh HDZ-a, mimo svih procedura, jer mu je trebala zbog kontakta s prognanicima i izbjeglicama, o kojima je vodila emisiju na HRT-u.

Kako god, povijest će tek valorizirati njezinu političku ulogu, kao i Milanovićevu koja još traje. No ima još nešto oko ovog čina odlikovanja. To je ono Milanovićevo obrazloženje, “za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Republike Hrvatske te razvoju odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima”. Tu se još jednom pokazuje teško Milanovićevo licemjerje.

On odlikuje bivšu premijerku s ovakvim obrazloženjem, a što je on napravio čim je došao na vlast, čim je postao premijer, uoči službenog ulaska Hrvatske u EU? Sjećamo li se “lexa Perković”? Misli li Milanović da je to palo u zaborav? Upravo je Milanović u dosluhu s Josipovićem tim zakonom izveo izravan udar na EU, na njezinu pravnu stečevinu, ugrozio ulazak Hrvatske u EU. Josipović se mudro bio povukao iz javne debate jer je shvatio koliko je sati, ali Milanović nije shvatio. Upravo suprotno, kako su pritisci na njega bili veći, tako je on samo više mahnitao, baš kao što i danas mahnita. Pa i tada je vrijeđao na sve strane i još izmišljao lažne razloge za donošenje “lexa Perković”.

Milanović je tada mahnitao, kao i sada, samo iz jednog razloga, jer mu je bio jako povrijeđen ego. Sjećate li se tadašnjih njegovih izgovora, kao i izgovora Orsata Miljenića, tadašnjeg njegovog ministra prvosuđa, a sadašnjeg šefa Kabineta na Pantovčaku?

Oni su tada hrvatsku javnost uvjeravali da se u Europskoj uniji sprema tko zna koliko optužnica protiv branitelja. Oni su uvjeravali hrvatsku javnost da oni rade samo za interese naših branitelja, da ne žele dopustiti da nekog branitelja moraju izručiti nekoj drugoj državi. To je bila glavna argumentacija ovog dvojca koji je tada bio na vlasti.

A posve je jasno da je u pozadini bio samo pokušaj spašavanja kože dvojice bivših šefova jugoslavenske tajne policije i ništa drugo. No to je trebalo zamaskirati i javnosti baciti prašinu u oči, i to baš s braniteljima.

Što se na kraju dogodilo? Milanović je dakako bitku izgubio, zakon je povučen, Perković i Mustač su izručeni Njemačkoj i ondje osuđeni, a Milanović je postao euroskeptik. No ne iz nekog uvjerenja, nego isključivo zbog povrijeđenog vlastitog ega. Kako nekad tako i danas, kod Milanovića nema trezvene politike! Njega vodi njegov ego! Kako mu tko povrijedi ego, tako se on ponaša i formulira svoje politicčke ciljeve! Drugim riječima, egomanijak na djelu! Naravno, to ne znači da je sve što izgovori ludo. Problem je što se u njegovim stavovima ne mogu pronaći načela, nego samo refleksi povrijeđene taštine.

”Lex Perković” jedna je od najvećih sramota Josipovićeve i Milanovićeve politike. Oni su nam njime podarili neviđenu političku i drugu štetu u predvečerje ulaska Hrvatske u EU. Bila je to velika briga za nacionalne interese, a posebice za branitelje. Kakva besramna laž! Nakon ulaska Hrvatske u EU, i nakon povlačenja “lexa Perković”, je li iz bilo koje zemlje došla bilo kakva optužnica protiv nekog našeg branitelja? Nijedna! Ništa! A pitate li Milanovića i Miljenića, pa i Josipovića, oni će i danas tvrditi da su bili na braniku nacionalnih interesa protiv zločestih europskih zemalja. Odjednom su im bila puna usta branitelja!

A samo su unijeli teški nemir i neizvjesnost u tu populaciju, jer valjda se vlasti vjeruje kad kaže da se spremaju optužnice u drugim državama. Nitko se od njih nije tada ispričao braniteljima, nije se ispričao nikome, nije se posuo pepelom. Međutim, najvažnije je ipak da su Perković i Mustač konačno procesuirani, barem u Njemačkoj kad već nije bilo političke volje da se to riješi u Hrvatskoj. Milanović nije zaboravio tu izgubljenu bitku. Njegov povrijeđeni ego ne oprašta ni godinama poslije. Zato danas imamo predsjednika kakvog imamo.

