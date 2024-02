Kako je moguće da se bjegunci iz Srbije zabavljaju po Zagrebu? Evo odgovora...

Kako je moguće da se braća Uroš i Miloš Panić zabavljaju po zagrebačkim noćnim klubovima, o čemu se više puta pisalo, a Srbija ih traži zbog organiziranja lanca prostitucije i za dlaku su izbjegli uhićenje u svojoj domovini? Dok im ime stoji na tjeralici, a suradnici im redom padaju i završavaju iza rešetaka, braća Panić, inače kumčad predsjednika Aleksandra Vučića, na društvenim mrežama objavljuju fotografije iz ludih noćnih izlazaka u Zagrebu.

MUP šuti

Na naš upit o braći Panić, MUP se samo pozvao na europske uredbe "o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka".

- Slijedom navedenog, nismo u mogućnosti iznositi detalje koje tražite u upitu, a koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi – kazali su nam u MUP-u. Uputili su nas, stoga, na policiju Republike Srbije, iako je naše pitanje glasilo je li hrvatskoj policiji poznato da su u Zagrebu dvojica bjegunaca iz susjedne nam zemlje i jesu li što poduzeli po tom pitanju.

Kakva je procedura u takvim slučajevima, upitali smo poznatog hrvatskog kriminalista Željka Cvrtilu.

- Prvo, to što je za nekim raspisana tjeralica negdje uokolo, ne znači da će on čime uđe u Republiku Hrvatsku biti lociran i uhićen. Puno ljudi s tjeralicama uđe u zemlju, a ako nije na graničnom prijelazu provjeravan, onda se ne zna da se za njime traga. Govorimo tu o slučajevima da postoji međunarodna tjeralica, a ako ona nije raspisana, kao što je, čini mi se, u ovom slučaju, gdje ona postoji samo na razini Srbije, Hrvatska za nju ne može znati. No, ukoliko postoji međunarodna tjeralica, onda Hrvatska, kao članica Interpola, može to vidjeti i na granici identificirati nekoga kao osobu s tjeralicom - pojašnjava kriminalist Cvrtila.

Isto tako, Srbija može putem međunarodne pravne pomoći proslijediti Hrvatskoj svoju tjeralicu i zatražiti da ih se locira. Hrvatski će MUP potom postupiti tako da provjeri gdje i kada su viđeni na našem teritoriju. Ne mora, naime, značiti da su još u našoj zemlji - možda su bile gdje u Europskoj uniji...

Ako toga nema...

U ta dva slučaja, dakle, bit će uhićeni gdje da ih se u Hrvatskoj identificira.

- Ako toga nema, one za nas nisu osobe za kojima se traga, osim ako postoji razlog da ih hrvatska policija uhiti, dakle u slučaju da su počinili kazneno djelo u našoj zemlji. Ukoliko RH nema razloga zašto ih tražiti, i ako nema međunarodne tjeralice ili zahtjeva Srbije u tom smjeru, oni su za nas slobodni ljudi - zaključuje Željko Cvrtila.

Istodobno, srbijanski mediji javljaju danas kako je uhićen još jedan član ekipe braće Panić. Kako piše Nova.rs, u Beogradu je uhićen D. L. (26) zbog sumnje u posredovanje pri obavljanju prostitucije. Na ispitivanju je, nastavljaju, u potpunosti priznao kazneno djelo za koje su osumnjičeni i njegova supruga S.L., braća Panić te još jedna osoba.

Kako su priopćili iz Trećeg osnovnog tužilaštva, ne navodeći imena, osumnjičeni D.L. izjavio je kako je u "posao" s navedenim osobama ušao lani u listopadu, a potom je detaljno opisao kako su dijelili novac koji su im oštećene morale dati nakon obavljenih usluga, kao i koje su sve vrste masaža nudili klijentima. Pojasnio je, navodi ovaj medij, da mu je S. L. supruga, a U. P. kum, te da su se usluge pružale u stanovima na Novom Beogradu, Zemunu i Beogradu na vodi koji su u vlasništvu oca osumnjičenih M. P. i U. P.

