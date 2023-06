Zatvorena vrata: Jedan lanac tijekom ljeta na kopnu uopće neće raditi nedjeljom

Dio trgovina i šoping centara gotovo će čitavo ljeto ostati zatvorenih vrata, neki će raditi baš sve nedjelje dok traje turistička sezona, poslije kako koju, a neki bi bili sretni da ne rade nijednu ako neće ni njihova konkurencija... To su, naime, samo neke od posljedica izmjena i dopuna Zakona o trgovini koji 1. srpnja stupa na snagu, a njegova najvažnija i najosporavanija odredba je da trgovci, uz određene iznimke, mogu raditi svega 16 nedjelja u godini što će, s obzirom da je do kraja godine ostalo njih 27 lakše "preživjeti" nego iduće, kad će dopuštenih 16 morati rasporediti na čitavu godinu.

– Ako do tada preživi Zakon – kaže nam čelnik Udruge trgovine pri HUP-u i predsjednik uprave NTL-a Martin Evačić.

– Odredili smo nedjelje koje ćemo raditi i u kojim poslovnicama. U srpnju i kolovozu ćemo raditi sigurno, a nešto nedjelja ćemo ostaviti za pred Novu godinu, za početak škole... Budući da sada sa 16 nedjelja raspolažemo do kraja godine možemo biti malo komotniji, a iduće će to biti teže realizirati. No možda tad i ne bude zakona – kaže Evačić, ističući kako ne zna tko je dosad podnio ustavnu tužbu, ali će vjerojatno ići od strane Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

VEZANI ČLANCI:

Ne računajući privremenu zabranu, koju je prije nekoliko godina kao mjeru za suzbijanja pandemije COVID-19 uveo Nacionalni stožer civilne zaštite - ali je neslavno završila kao jedina mjera Stožera koju je Ustavni sud proglasio neustavnom - neradna nedjelja je na tom sudu padala i 2004. i 2009. zbog prevelikog broja izuzeća određenih vrsta trgovina. Je li situacija i sada zrela za to ostaje za vidjeti. Podsjetimo, u tjednima u kojima je dopušten rad nedjeljom maksimalni fond radnih sati zakonom se uvećava za 15 i iznosit će 105 sati u jednom radnom tjednu. Od zabrane, odnosno ograničenja rada nedjeljom izuzeti su dućani unutar autobusnih i željezničkih kolodvora, aerodroma i luka unutarnje plovidbe, benzinskih pumpi, bolnica, marina, kampova i sl. Nedjeljom bez ograničenja na tržnicama (i sajmovima) mogu raditi samo OPG-i koji prodaju vlastite proizvode, isto tako i ribarnice koje prodaju vlastitu ulovljenu ili uzgojenu ribu. Obrtnici i ostali trgovci "zelenjavom" na klupama, prekupci i slično ograničavaju se na 16 nedjelja, a isto tako i i mesnice, cvjećarnice, delikatesni i ostali dućani u sklopu tržnica. Iako se prvotno planirao dopustiti rad pekarnica svih nedjelja u godini, i one smiju raditi samo 16 njih. Od 7 do 13 sati svake nedjelje dopuštena je još samo distribucija tiska na kioscima.

U ovim vremenima, smatra Evačić, nije trebalo donositi taj zakon.

– Ne znam je li se u bilo koju djelatnost toliko interveniralo koliko u trgovinu zadnjih nekoliko godina, od Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, određivanja marži, dokazivanja da smo dizali cijene kad nismo... Nitko ne može reći da nije bilo inflacije – priča on.

Kako bilo, neki još slažu kalendar, a neki su već izašli s datumima na koje će njihove poslovnice raditi - neki do kraja godine, a neki za prvih nekoliko mjeseci.

Iz Konzuma odgovaraju kako su plan rada svake njihove pojedine prodavaonice, bez obzira na to je li ona u Zagrebu ili u ostatku Hrvatske, prilagodili potrebama turističke sezone, blagdanima, mikrolokacijskim događanjima i drugim relevantnim čimbenicima. Stoga će najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, kupci kao i dosad moći pronaći na njihovoj internetskoj stranici, kao i na ulaznim vratima svake prodavaonice. Kad je u pitanju kupnja na našoj internet prodavaonici, dostava ni preuzimanje nedjeljama neće biti moguća.

VIDEO Od 1. srpnja trgovinama zabranjen rad nedjeljom: Vlada objavila dokument s detaljima novog zakona

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

VEZANI ČLANCI:

Iz Spara nas zasad nisu mogli dati informacije o budućem radu njihovih trgovina nedjeljom. Iz Kauflanda su priopćili kako će sve njihove trgovine tijekom srpnja i kolovoza raditi svake nedjelje, a za dalje će nas "pravodobno izvijestiti".

Iz Lidla kažu kako tijekom ljeta neće raditi njihove trgovine u unutrašnjosti Hrvatske - u Belom Manastiru, Bjelovaru, Čakovcu, Daruvaru, Donjem Miholjcu, Dugom Selu, Đakovu, Đurđevcu, Ivancu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Karlovcu, Koprivnici, Krapini, Križevcima, Kutini, Našicama, Novoj Gradiški, Novskoj, Osijeku, Petrinji, Požegi, Samoboru, Sesvetama, Sisku, Slatini, Slavonskom Brodu, Svetoj Nedelji, Valpovu, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vinkovcima, Virovitici, Vrbovcu, Vukovaru, Zaboku, Zagrebu, Zaprešiću i Županji. Sve ostale trgovine tijekom ljeta nastavljaju raditi nedjeljom.

Pevex će tijekom ljeta odraditi više nedjelja u svojim prodavaonicama na moru, neke će na kopnu biti zatvorene sve do kraja kolovoza. Nijedna Pevexova trgovina neće raditi zadnje dvije nedjelje u prosincu.

– Naše ćemo kupce pravovremeno obavijestiti o nadolazećim radnim nedjeljama prodavaonica Studenca. U definiranju radnog vremena prodavaonica nedjeljom, vodili smo se potrebama kupaca na svakoj lokaciji, sezonalnosti i cijelim nizom ostalih kriterija kako bi zadržali zadovoljstvo i ispunili očekivanja kupaca – rekli su iz Studenca.

Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora Ljudskih resursa u dm-u kaže kako će u prodavaonicama koje posluju u sklopu trgovačkih centara radne i neradne nedjelje biti usklađene s njihovim radnim vremenom, dok je raspored radnih i neradnih nedjelja prodavaonica dm-a koje ne posluju unutar trgovačkih centara finaliziran. Većina njih na obali nedjeljom će raditi tijekom ljetnih mjeseci, dok će većina prodavaonica u kontinentalnom dijelu Hrvatske raditi tijekom jeseni i zime.

– Pri tome je važno naglasiti da prodavaonice koje do sada nisu radile nedjeljom ni nakon 1. srpnja neće biti otvorene nedjeljom – rekla je Fostač-Krilčić, ističući kako su informacije o radnom vremenu pojedinih prodavaonica moći vidjeti i na ulazima te na internetu.

VEZANI ČLANCI:

Avenue Mall se zasad zatvara nedjeljom. Svoje trgovine otvorit će tek u rujnu kada će raditi prve tri nedjelje, zatim prve četiri nedjelje u listopadu, sve nedjelje u studenom i sve nedjelje u prosincu. Supernova centri (Supernova Buzin, Supernova Garden Mall, Supernova Cvjetni i Centar Kaptol) neće raditi sve do posljednje nedjelje u kolovozu, 27.8. Potom će raditi po tri nedjelje u rujnu i listopadu, pa sve u studenom i prosincu.

Westgate je objavio da će sve trgovine u njihovom centru raditi na iste nedjelje, koje će ravnomjerno rasporediti idućih mjeseci, pa će tako biti otvoren i pojedine nedjelje u srpnju i kolovozu.

– Tragom ideje da djelatnici imaju zajamčen odmor na određene dane, Westgate je već sada odlučio da će na Badnjak i Staru godinu biti zatvoren za kupce, kako bi djelatnici imali pravi produženi blagdanski odmor – istaknuli su, kao i da im je "žao da zakonodavac nije vodio računa o stvarnim potrebama radnika i obiteljskog života, već o pukom ispunjavanju forme".

Po nekoliko radnih nedjelja svakog mjeseca do iduće godine imat će i Point Shopping Center, u prosincu sve. Z Centar će raditi dvije nedjelje u srpnju, 2. i 9. srpnja. Kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub, caffe barovi, restorani radit će sve nedjelje u srpnju. FitStop bar neće raditi 23. i 30. srpnja. U kolovozu je samo jedna radna nedjelja, i to 27., a preostalih 13 rasporedili su kroz zadnja tri mjeseca i neće raditi na Staru godinu.

Naš visoko pozicionirani zvor iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja drži kako će se građani, a i trgovci brzo naviknuti na nova pravila. Tvrdi kako ne očekuje neke velike probleme oko (ne)rada nedjeljom, ozbiljniji trgovci prehrambenom robom su, napominje "i jedva čekali da se to uvede jer svima fali radnika". Što se tiče šopng centara, oni realno imaju najveći problem s obzirom da u svom sastavu imaju i restorane, kafiće, kina... i jedini bi, ne preusmjeri li se promet na neke druge dane, mogli izgubiti "ozbiljnije novce".

– Puno trgovaca sada radi samo zbog konkurencije – koja bi im u slučaju da oni ne rade otela kupce. Zato svaka čast KTC-u koji unatoč takvim opasnostima već godinama ne radi nijednu nedjelju – kazao je naš izvor iz MINGOR-a. Zasada, tvrde iz MINGOR-a, nije išla nijedna ustavna tužba protiv novoga zakona.