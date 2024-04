Kako bi mogao izgledati Sabor: HDZ-u 58 mandata, SDP-u 49, a treća je koalicija Mosta i HS-a

HDZ-ova koalicija u deset hrvatskih izbornih jedinica dobiva 58 mandata, a SDP sa svojim partnerima 49, zbirni su rezultati istraživanja koje je za Večernji list provela agencija 2x1 komunikacije. Obuhvaćeno je deset izbornih jedinica u kojima je, prema anketama, treća snaga koalicija Mosta i Hrvatskih suverenista s 11 mandata. Slijedi Domovinski pokret s devet saborskih mandata i Možemo s osam. Ispitanici su u drugoj polovici ožujka i početkom travnja po dva mandata dali Fokusu i IDS-u, a jedan Nezavisnoj platformi Sjever koju predvodi međimurski župan Matija Posavec. Ukupno je to 140 mjesta u Saboru u koji još ulaze i tri predstavnika dijaspore iz 11. izborne jedinice te osam zastupnika nacionalnih manjina koji se biraju u 12. izbornoj jedinici.

Rezultati u 9. jedinici

Osim zbirnih rezultata, danas objavljujemo i rezultate u 9. izbornoj jedinici koja nakon lanjskog prekrajanja više ne obuhvaća Ličko-senjsku županiju i sjeverni dio Zadarske, ali su joj dodani krajevi na jugu. Da su izbori oih dana, HDZ-ova koalicija, predvođena Ivanom Malenicom, dobila bi najveći broj glasova. HDZ i partneri dobili bi 36,75 posto. SDP-ova koalicija na čelu sa Sabinom Glasovac osvojila bi 23 posto glasova, a koalicija Most – Hrvatski suverenisti – NL mladih, koju predvodi Miro Bulj, 10,25. Slijede dvije desne liste, ona Domovinskog pokreta s 4,75 posto i HSP-a s četiri posto. Možemo bi biralo 3,50 posto ispitanika, a Socijaldemokrate, predvođene Frankom Vidovićem, te listu nezavisnog Ričarda po 2,75 posto. Radnička fronta dobila bi 1,50 posto, Umirovljenici 1,25 posto, a lista Javno dobro 0,50 posto. Neodlučnih je devet posto ispitanika.

U mandatima to znači: HDZ-ova koalicija osigurala bi sedam mandata, SDP-ova koalicija pet, a koalicija Most – Hrvatski suverenisti dva mandata. I bez spominjanja brojidbene pogreške uzorka 4,9 posto, vidljivo je da je DP blizu mandata, baš kao i HSP. Istraživanje CroElecto provela je agencija 2x1 komunikacije 9. i 10. travnja telefonskom metodom na 400 ispitanika, uz eliminaciju izbornih apstinenata. Uz predvodnika ministra pravosuđa i uprave Malenice, koji je koaliciju predvodio i prije četiri godine, na listi HDZ-ove koalicije su od viđenijih političara i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić te Ante Sanader, a Hrvoju Zekanoviću je dano sedmo mjesto koje mu, prema anketi, osigurava nove četiri godine u saborskim klupama. Listu DP-a i Prava i pravde predvodi liječnik Damir Biloglav. Bivši SDP-ovac Franko Vidović predvodi listu Socijaldemokrata i partnera, Maja Šintić je prva na listi Možemo, a HSP je u devetu izbornu na listu uvrtio bivšeg zastupnika Željka Glasnovića koji se prije četiri godine našao na listi za dijasporu, HOS-ovca Marka Skeju i Luku Podruga.

Nakon što smo obradili deset izbornih jedinica, vidljivo je da HDZ s partnerima na najviše mandata može računati u petoj, sedmoj, devetoj i desetoj, po sedam u svakoj. Najmanje zastupnika, po četiri, dobio bi, prema CroElectu, u trećoj i osmoj. SDP najbolje stoji u trećoj izbornoj jedinici koja pokriva sjever Hrvatske, od Međimurja do Zagorja. Najmanje mandata SDP-ova koalicija dobila bi petoj izbornoj jedinici, samo tri. Ta jedinica pokriva tri slavonske županije – Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku te istočne dijelove Sisačko-moslavačke županije.



Možemo bi polovicu mandata dobio u izbornim jedinicama koje pokrivaju Zagreb, u prvoj i šestoj, a najmanje u Dalmaciji i Slavoniji. Istraživanje CroElecto nije obuhvatilo 11. izbornu jedinicu za dijasporu, no HDZ se nada da će dobiti sva tri zastupnika, kao što je to bilo prije četiri godine, kad je osvojio čak 63 posto glasova. Zastupnici manjina obično stanu uz stranke koje skupe dovoljno potpisa za formiranje Vlade, uz većinu. Usporedili smo i rezultate istraživanja HRejting koje je objavio HRT. Tu se HDZ-u i partnerima daje ukupno 60 mandata u deset izbornih jedinica (bez dijaspore i manjinaca). SDP-ova koalicija mogla bi računati na 44 mandata, a treći su, prema tom istraživanju koje je provela agencija Promocija Plus, DP i partneri s 14 mandata. Slijede Most i Možemo, svaki s devet mandata.

U Sabor bi prema HRejtingu, mogla i dva zastupnika IDS-a te po jedan Fokusa i Nezavisne platforme Sjever. S obzirom na to da istraživanja imaju mogućnost pogreške od nekoliko posto, zbog D'Hondtove metode kojom se preračunavaju mandati, moguće su razlike u mandatima, pogotovo za najveće stranke HDZ i SDP i one koje plešu na rubu izbornog praga od pet posto. Ankete poput ovih koje su objavljivali Večernji list i HRT ukazivale su na trendove, a zadnja i najvažnija bit će ona iduće srijede. Osim D'Hondtove metode preračunavanja glasova u mandate, koja ide na ruku najjačim listama, valja uzeti u obzir i visoki udio neodlučnih birača, a neki će odluku donijeti kad izađu na biračka mjesta. Podsjetimo, HDZ je na prošlim izborima 2020. godine kao relativni pobjednik osvojio 66 mandata, a SDP-ova koalicija predvođena Davorom Bernardićem 41. DP koji je tada vodio Miroslav Škoro osvojio je 16, Most osam, a Možemo sedam. No poznato je da se SDP rascijepao i da je do raskola došlo i u DP-u.

Bit će puno dosadašnjih...

Protekli saziv Sabora obilježili su i "žetončići", na koje su vladajući mogli računati. Iduće srijede 17. travnja građani će birati novu, jedanaestu po redu garnituru svojih predstavnika u parlamentu. Sudeći prema izbornim listama, bit će tu puno dosadašnjih zastupnika jer se na izbore ide s najjačim stranačkim imenima. Sve stranku zazivaju što veću izlaznost, pogotovo lijevi blok, no i desnica mobilizira svoje. Na izborima prije četiri godine od 3,677.904 građanina s pravom glasa na birališta je izašlo njih 1,705.620, dakle 46,9 posto. Ove srijede pravo glasa moći će iskoristiti 3.773.283 punoljetna hrvatska državljanina.

