Milanović objavio fotografiju, na njoj i Rimac i Butković: 'Plenković ne može pobjeći od odgovornosti'

Predsjednik Zoran Milanović ovog se četvrtka oglasio na Facebooku pa se osvrnuo na aferu u Ini, u jeku rasprava s ministrom Olegom Butkovićem. Milanović navodi kako je optuženog Damira Škugora, bivšeg direktora u Ini koji je bio uhićen u aferi plin za cent, na mjesto postavio upravo premijer Andrej Plenković.

On je uz to objavio i fotografiju na kojoj su optužena bivša državna tajnica Ivana Rimac (Pleslić), bivši ministri Tomislav Ćorić, Tomislav Tolušić te Goran Marić, kao i aktualni ministar Oleg Butković, a koja je isplivala još 2020. te se širila društvenim mrežama. Objavu Milanovića prenosimo u cijelosti:

- Istraga DORH-a o izvlačenju 139 milijuna eura iz Ine stala je, to svi znamo, na direktoru Sektora nabave plina, stanovitom Škugoru. A mene zanima što je s njegovim nalogodavcima, onima koji su inzistirali da se Škugora postavi na to mjesto. Postoje svjedoci koji znaju da je bivši Plenkovićev ministar Tomislav Ćorić osobno pritiskao i tražio od predsjednika Uprave Ine Sandora Fasimona da se Škugora pod svaku cijenu ugura u Sektor nabave plina i da je to tražio po osobnom nalogu Andreja Plenkovića. Dakle, Plenković i Ćorić tražili su da se Škugora postavi baš na mjesto s kojega se može krasti plin za sebe i svoje nalogodavce.

Kao što je Plenković, ne zaboravimo, naredio HEP-u da plin kupuje po 47 eura i onda prodaje po jedan cent. Tako da oni zarađuju, a svi hrvatski ljudi plaćaju gubitke HEP-a. Ali, DORH očito sada ne zanimaju svjedoci koji znaju istinu o toj pljački Ine. Državno tužiteljstvo se bavi izvršiteljima krađe, a za nalogodavce krađe nikoga ništa ne pita. Plenković ne može pobjeći od odgovornosti za tu otimačinu jer će DORH početi raditi svoj posao čim maknemo njihovog dečka Turudića. Pljačka Ine i HEP-a pokazuje kako Plenković poštuje hrvatski Ustav i zakone i usput skupa sa svojim stranačkim jatacima prave budale od svih nas i smiju nam se u lice - objavio je.

