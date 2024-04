Plenković: Milanović nas godinama sramoti i gura u ruski kamp. Ne treba nam njegov spas

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković družio se s građanima u Vukovaru, u sklopu predizbornih aktivnosti liste HDZ-a i partnera u V. izbornoj jedinici. Također, prije dolaska na korzo, obišao je Veleučilišta Lavoslav Ružička. Po završetku programa, obratio se medijima te komentirao aktualne teme. Uživo iz Vukovara izjave premijera prenosio je Večernjakov reporter Branimir Bradarić.

- Ja kad sam čuo za briljantnu ideju vlade nacionalnog spasa, mislio sam da je zabluda, da nisam dobro pročitao. Onda sam shvatio da zaista Hrvatima treba spas. Treba nas spasiti od Pelješkog mosta, koridora 5C, tri milijarde eura iz projekta u Slavoniji... Treba ih spasiti od vlade koja je Hrvatskoj osigurala 25 milijardi eura bespovratnih sredstava za ulaganja i obnovu od potresa. Treba ih spasiti i od članstva u Schengenu i europodručju, pa i gospodarskog rasta od 2,8 posto u prošloj godini. Stvarno, zaslužujemo da u ovako dramatičnim okolnostima od izmišljene kvazi-krize Hrvati potraže spas u ekipi koja je imala šansu upravljati Hrvatskom prije. Hrvati to vrijeme nisu zaboravili. Ne treba nam spas, a kamoli katarza ekipe koju predvodi Milanović, čovjek nas već godinama sramoti, gura nas u ruski kamp, umjesto da slijedi politiku vlade - poručio je Plenković pa kazao da Hrvatskoj zauzvrat treba stabilnost.

Poručio je i da traže povjerenje građana koje će ''obnoviti i nastaviti voditi Hrvatsku na tragu onoga što su nas zadužili branitelji i prvi hrvatski predsjednik'', pa ponovio imena političara koji će predvoditi liste u izbornim jedinicama na parlamentarnim izborima. Plenković je nabrojao i ulaganja Vlade u branitelje te poručio kako će ''nastaviti ulagati u one koji su za hrvatsku demokraciju dali najviše''.

- Pozivam vas da 17. travnja budemo na razini zadatka. Mi smo uvijek obećavali manje, a isporučili više. Zato je prosječna plaća veća od one koju smo najavili. Neki drugi nisu u stanju objasniti ni kojim bi sredstvima realizirali svoje ciljeve. Ne riskirajmo egzibcionistima koji rade neideološku koaliciju, a koji bi se međusobno neutralizirali čim bi rekli svoje prave stavove - poručio je pa poručio Vukovarcima da ne ''raspršuju glasove na krajnju desnicu'', aludirajući na Domovinski pokret.

- Neki krajnji desničari dovode Milanovića i ljevicu na vlast, a oni ih sažvaču i bace kao čik na pod - poručio je Plenković iz Vukovara, a kasnije je dao i izjave za medije.

Na pitanje novinara otkud informacija da će Milanović dati ostavku, nešto što je ranije ministar Oleg Butković objavio, Plenković je kazao kako ne zna, a niti ga zanima. Građane zanimaju ulaganja i veće plaće, napomenuo je Plenković pa dodao kako se Butković sjajno ''poigrava s kršiteljom Ustava''.

- Ankete koje su objavljene upućuju na uvjerljivu HDZ-a, prije su govorile da je HDZ blizu, a mi smo tada pobijedili s 25 posto. Izmišljati kvazi-krize sve ovo vrijeme, a kudikamo on sa svojim velikim vještinama iz premijerskog, ili čak još praznijeg predsjedničkog mandata, je smiješna. Primitivizam, vulgarnost, uvrede prema sucima, novinarima, političarima... Jučer je to bio Banožić, a prekjučer Grlić Radman - njemu je to svejedno. Ne poštuje zakone - poručio je.

VEZANI ČLANCI: