Kajkić lažno prozvao tužiteljicu da se slikala sa srpskom zastavom

Kada laž postaje istinom? Ako je objavite, ponovite ili, u ova moderna vremena, prenesete više puta? I pri tome se ne zamarate provjeravanjem informacija koje kao notornu istinu objavljujete po društvenim mrežama, ne vodeći računa jeste li svojom neprovjerenom objavom, koja je za nekoliko sekundi postala viralna i dostupna tisućama drugih ljudi, uništili nečiji život, naštetili ugledu neke osobe ili je izložili napadima anonimnih trolova koji jedva dočekaju svaku prigodu koja im omogućuje da prokuljaju iz internetske kanalizacije.

Objava bez provjere

A sve navedeno dogodilo se Gordani Knaus, zamjenici općinskog državnog odvjetnika u ODO-u Zagreb, i to nakon što je Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije, već neko vrijeme pod suspenzijom u MUP-u, na svojem Facebook-profilu objavio fotografiju planinara koji na vrhu neke planine drže srpsku zastavu te naveo da je jedna od tih osoba Gordana Knaus. Uz to, Kajkić je naveo i da je riječ o ekspediciji iz 2009. u Južnu Ameriku te da je put organizirala Udruga vojnih invalida Srbije. Uz objavu fotografije Kajkić je objavio i popratni tekst u kojem je naveo: “Pa se mi čudimo kako batinanje zarobljenika do smrti u hangaru na Ovčari nije ratni zločin. Pa nikada i neće biti kada ovakvi zastupaju optužbu!?” Vijest i fotografiju, koju je bez ikakve provjere objavio, uskoro je, također bez provjere, preuzelo i objavilo nekoliko desnih portala. Jedini koji je te navode provjeravao i raskrinkao bio je portal Faktograf.hr, a demanti je uskoro stigao i iz ODO-a Zagreb.

– Imenovana zamjenica nikada nije putovala u organizaciji Udruge vojnih invalida Republike Srbije niti se ona nalazi na fotografiji sa srpskom zastavom, kako je to objavio Nikola Kajkić. Spomenuta zamjenica 2009. uplatila je aranžman organiziranog planinarenja na planinu Aconcagua (Argentina, Južna Amerika), u organizaciji planinarskog kluba iz Republike Srbije Extreme summit team. Do vrha spomenute planine nije došla i nije isticala zastavu nijedne zemlje. Slijedom svega navedenoga, objava Nikole Kajkića predstavlja netočno informiranje, i to iz njemu znanih razloga... – piše u priopćenju i demantiju ODO-a Zagreb.

Kajkićeve navode, preko odvjetnice, demantirala je i Gordana Knaus.

– Od Kajkića i portala koji su ga prenijeli tražimo objavu ispravka i ispriku. Nitko od onih tko je objavio te netočne informacije nije ih provjerio, a kamoli nazvao moju klijenticu. Zbog svega toga ona je dovedena u situaciju da bez svoje krivnje mora opravdavati i objašnjavati da nikada nije putovala na nekakvo planinarenje u organizaciji Udruge vojnih invalida Srbije ni da je ikada na nekoj planini pridržavala zastavu Republike Srbije i to ovjekovječila. Stoga ćemo poduzeti sve što je potrebno radi zaštite njezine časti i ugleda kao pravosudne dužnosnice. Inače, na toj fotografiji, koja je objavljena na Facebook-profilu Nikole Kajkića, sasvim su druge osobe. Srpsku zastavu drže Aleksandra Stiković i Zoran Kovljenić – kazala je Dubravka Krklec, odvjetnica Gordane Knaus.

Da s njim na fotografiji nije Gordana Knaus, kazao je i Kovljenić.

– Sa mnom je na fotografiji Aleksandra Stiković, a Gordana se nije ni popela do vrha. Smrzli su joj se prsti pa ju je vođa ekspedicije spustio iz drugog baznog kampa. A što se tiče Udruge ratnih veterana Srbije, oni su opremom financirali moje, a ne njezino putovanje. Ako treba, sve sam ovo spreman posvjedočiti na sudu – kazao je Kovljenić.

Upućena osoba

Kajkić, pak, tvrdi da je objavio materijal koji je “dobio od osobe koja je upućena gdje je Gordana Knaus planinarila”. Tvrdi i da je organizator putovanja bio PD “Pobeda”, a financirale su ga tvrtke i udruge iz Srbije, među njima i veteranske. No prema riječima Dragana Jaćimovića, vlasnika agencije Extreme Summit tim, njegova je agencija organizirala tu ekspediciju jer već godinama organizira slične planinarske ekspedicije za planinare iz Hrvatske, Srbije, BiH i Crne Gore.