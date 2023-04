Kada uhićuju SDP-ovce, vladaju drugi novinarski standardi

Za hrvatske novinare, kada su u Hrvatskoj u tijeku akcije i uhićenja, EU tužitelji velike su zvijezde. Jer oni u principu djeluju kada to propuste činiti, ili to čine presporo, kolege iz hrvatskog DORH-a. Zato naši mediji tako zorno prate sve faze postupka, od uhićenja do prebacivanja u pritvor. Istodobno, osumnjičenicima će novinari promptno prorešetati imovinske kartice, sve prethodne afere, zapošljavanja po obiteljskim i stranačkim kriterijima i pripadnostima. Sve te akcije prati političko atribuiranje tipa – HDZ-ov ministar, ravnatelj, HDZ-ov gradonačelnik, pročelnik. Osim kada je u pitanju zadnja od tih afera sumnjivog baratanja EU novcem, ona u Rijeci, gdje je takvo atribuiranje izostalo.