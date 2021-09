Austrijska psihologinja analizirala Kopitzovu poruku: Kada ga je prijateljica napustila, poludio je

Austrijski mediji i u nedjelju nastavljaju izvještavane o stravičnom zločinu koji je počinio u noći s petka na subotu u Zagrebu 56-godišnji austrijski državljanin Harald Kopitz s hrvatskom adresom, zadavivši troje svoje djece: četverogodišnjaka i sedmogodišnje blizance, djevojčicu i dječaka, koji se ovaj vikend trebali provesti kod svoga oca.

I dok se mnogi ne samo u Hrvatskoj i Austriji nego širom Europe i svijeta pitaju tko je ta osoba koja može tako nešto jezivo učiniti, da li ima psihijatrijski ili neki drugi dosje, austrijski mediji u potrazi za informacijama već su jučer pisali o „depresivnom“ trostrukom ubojici.

A neki od njih, kao primjerice list „Heute“ i o tome da je Harald Kopitz navodno vodio dvostruki život i kako mu nije bio nepoznat ni bečki milje prostitucije i droge, kao i o ubojičinom opčinjenošću idejom kako nije biološki otac svoje troje djece.

Što je sve istina od toga, znati će se uskoro kada Državno tužiteljstvo RH, koje 56-godišnjaka sumnjiči za „teško ubojstvo“ odnosno počinjen zločin, počinje s istragom i utvrđivanjem relevantnih činjenica stručnim medicinsko-pravnim i ostalim vještačenjima.

Austrijski dnevni list „Österreich“ u nedjelju na naslovnici „Otac zadavio troje svoje djece“ i podnaslovom „Stravičan zločin: Bečki top-menadžer ubio dječaka (4) i blizance (7)“, u unutrašnjosti lista opširno izvještava o stravičnom zločinu u Zagrebu za koji je osumnjičen Harald Kopitz i jezovitim scenama u zagrebačkom naselju Mlinovi gdje, kako se ističe, živi samo bogati sloj Zagrepčana.

U potrazi za mogućim motivima zločina list pod naslovom „On je htio povesti sa sobom i djecu u smrt“ objavljuje i intervju s kliničkom psihologinjom mag. Andreom Hammerer iz Salzburga, koja već 25 godina terapira zločince i nasilnike.

Na upit kako ocjenjuje činjenicu da osumnjičeni za zločin u Zagrebu u svojoj oproštajnoj poruci na Facebooku optužuje niz osoba za situaciju u kojoj se je našao, psihologinja Hammerer je odgovorila kako ona njegove riječi ne vidi kao optužbe istaknuvši:

„To što čini je zapravo pojašnjenje toga što čini, za one koji ostaju. On pojašnjava kako svoju sadašnju prijateljicu ne može zaštititi od svoje bivše žene, koja je navodno nije bila dobra prema njoj. On svojoj djeci nije mogao više financijski nešto više ponuditi, na što je bio naučen. On ni sebi samom više nije mogao nešto priuštiti. To su zapravo objašnjenja, koja trebaju značiti da on u smrt uzima i svoju djecu, jer ne očekuje da će im netko moći pomoći ili im ponuditi bolji život. To govori o depresivnoj konstrikciji i očaju, gdje više ne vidi smisao života kako za sebe tako ni za svoju djecu. Ako zločinca želimo razumjeti, tada se iz njegovog kuta gledanja radi o tome da je želio zaštiti svoju djecu od svijeta, u kojem ona ne mogu preživjeti“.

Na sljedeće pitanje da li smatra da je novac bio motiv za počinjeni zločin, s obzirom da zločinac u svojoj poruci spominje i novčane probleme, psihoterapeutkinja Andrea Hammerer je odgovorila:

„Moramo prvo pogledati što je bila motivacija, kako bi u slijedećem koraku mogli spriječiti takove zločine. Otkako je korona prisutna mnogima nedostaje neka životna perspektiva. Mislili smo da će cjepivo biti Gamechanger, ali sada se ispostavlja da ono to ipak nije. Zdvojnost je velika. Sada na ovom svijetu žive i ljudi koji su nešto slično planirali, jer se osjećaju bespomoćno i ništa ne mogu promijeniti u stanju u kojem se nalaze“.

Razgovor s psihologinjom Hammerer i prethodni tekst pod naslovom „Kada ga je prijateljica napustila, poludio je“ detaljnije govore o problemima u kojima se je našao za trostruko ubojstvo osumnjičeni 56-godišnjak, kojemu su, kako navodi list, „djeca postajala sve veći problem“.

Tim više, kako se ističe, jer je nakon razvoda s bivšom ženom koja živi u Dubrovniku, upoznao novu prijateljicu, koja je prema njegovim riječima bila „ljubav njegovog života“. List navodi kako ga je nova prijateljica navodno napustila zbog „novčanih problema i lošeg odnosa prema njegovoj bivšoj ženi“, nakon čega je ubio djecu, a sebi je htio oduzeti život „koktelom tableta“.

Österreich na kraju napominje kako za osumnjičenog Austrijanca vrijedi pravilo da je nedužan dok mu se ne dokaže krivnja za počinjeno zlodjelo.