Kada cvjeta, Coral Sunset mijenja boju od tamnocrvene do bijele

Deseci tisuća božura s obiteljskog gospodarstva Željka Ledinskog u ovom bi dijelu godine obično krasili domove i javne ustanove diljem svijeta, nakon što bi se u kratkom roku razgrabili na nizozemskoj burzi u Aalsmeeru. No ove godine, nakon što je korona uzdrmala tu najveću svjetsku veletržnicu cvijeća, a u Hrvatskoj se stalo sa svadbama, krizmama i pričestima, božuri će, umjesto u vazama i buketima obožavatelja, prvi put procvasti na otvorenom i u plastenicima kako bi poslužili samo za slikanje.

– Jednostavno ih se ne isplati brati. Sva roba koja je u Aalsmeer dolazila posljednja dva mjeseca završila je u kompostu, a iako je sad pomalo krenula prodaja, sve su to premale količine da bi nam se ove godine isplatio izvoz. U Hrvatskoj pak potražnje za ovom robom nema pa će većina božura ostati na poljima – priča Ledinski koji je svoje trojačke ruže, kako ih zovu u bjelovarskom kraju, u Nizozemskoj najbolje tržio uoči Majčina dana, kad je za njima najveća potražnja.

S ranom berbom krupnih, okruglih pupoljaka u Kovačevcu pokraj Rovišća obično se kretalo početkom svibnja kada u Aalsmeeru nemaju puno konkurencije pa im je cijena najviša, od 0,70 eura po komadu naviše. Sada pak prispijeva i 20 puta jeftinija poljska i češka konkurencija pa Ledinski, ako se situacija na burzi i potpuno normalizira, u zakasnjelom izvozu ne vidi isplativu računicu. A tamo je zadnjih 15-ak godina završavalo i 90% njegove proizvodnje.

Više od 3000 sorti i nijansi

Za božure ga je svojedobno zainteresirao prijatelj koji je radio u jednoj nizozemskoj tvrtki za prepakiranje cvijeća. Ledinski ga je pitao može li se i u Hrvatskoj, koja je velika uvoznica cvijeća, isplatiti ikakva proizvodnja – i dobio savjet da uzgaja božure. Oko kuće ih ima svaka baka pa će se manje i krasti, kazao mu je prijatelj. I tako je krenulo. S nešto manje od hektara godišnje ubere i 80.000 božura za koje se tvrdi da postoje u više od 3000 sorti i nijansi, ovisno o boji, jednostrukom ili višestrukom nizu latica, grmolikom, drvenastom ili zeljastom uzgoju...

Kako bilo, to je cvijeće u hrvatskim krajevima poznato već više od 250 godina. Krasi i mnoge dvorce poput Milijane pokraj Kumrovca. Ledinski je najponosniji na sortu Coral Sunset koja u 10 dana, koliko cvate, mijenja boju od tamnocrvene, preko narančaste i krem-žute do bijele. No kako se to cvijeće gotovo podrazumijevalo i puno su veću popularnost imale ruže, božuri su svoju renesansu u nas doživjeli tek nakon vjenčanja nogometaša Luke Modrića koji je za taj dan od OPG-a Ledinski naručio stotine buketa božura.

Cvjeta i 100 godina

Drži se kako božur svoje latinsko ime Paeonia vuče iz grčke mitologije, od liječnika Paeona, učenika boga medicine Asklepija. Kad se pokazalo da učenik obećava više od učitelja, Zeus je Paeona pretvorio u prekrasan cvijet, koji na području oko Bjelovara cvate od početka svibnja do sredine lipnja. Jedan božur posađen u vrtu ili okućnici cvjeta više od 100 godina. U Japanu te Kini, odakle je taj cvijet zajedno sa šipkom, kamelijama, krizantemama, azalejama i magnolijama krenuo u osvajanje svijeta, posebno se štuje crveni božur koji se smatra simbolom časti, prosperiteta i bogatstva.

Još ga je Marko Polo sa svojih putovanja po Kini opisivao kao ruže koje imaju strukturu nalik kupusu. No Kinezima je on bio puno više. Stoljećima su ga smatrali simbolom mira, stabilnosti i zdravlja, a još od 7. stoljeća i vjesnikom dobre sreće, odnosno vjerovali su da tjera zle duhove. Jedno od vjerovanja je i da utječe na harmoničan suživot žene i muškarca te ga smatraju i cvijetom ljubavi, divljenja i ženstvenosti. Zbog specifičnog mirisa neizostavan je u industriji parfema, u kreacijama Jimmy Chooa, L’Occitanea, Narcisa Rodrigueza, Victoria’s Secreta..., a istočnjačka tradicionalna medicina cijeni ga kao lijek koji pozitivno djeluje na živčani sustav, poboljšava pamćenje, snižava kolesterol...

Prema mnogima, najromantičnija boja božura je ružičasta pa je najčešća u vjenčanim buketima i na stolovima. Bijelom ili svijetloružičastom šalju se poruke žaljenja ili srama, dok je žarkocrvena najčešće povezana s poštovanjem. Ledinski priča da božur u komercijalnim uvjetima živi puno manje, oko 15 godina, a u puni rod dolazi s 4-5, kada se iz jednog grma dobije i 20-30 raskošnih, sofisticiranih cvjetova, ovisno o sorti. Po hektaru je moguće proizvesti i 100.000 cvjetova, ako se radi po pravilima struke, no uloženi trud tom se voćaru i cvjećaru te nekadašnjem saborskom zastupniku HSS-a ove godine neće isplatiti.

Coral Sunset, koji je on prvi u Hrvatskoj posadio, posebno je tražen na jahtama. No ta je grana turizma, ako je i bude, premala niša za proizvodnju u kojoj najraskošniji i najmirisniji cvjetovi prođu prije nego ona procvjeta.