Jurila Zagrebom 120 na sat, na sudu se branila: Žurila sam mami, javila je da joj nije dobro

Dvjesto eura kazne i 20 eura troškova postupka dobila je 30-godišnja vozačica koja je uhvaćena kako vozi 120 kilometara na sat u dijelu Zagreba gdje je ograničenje 70 kilometara na sat. Ona je priznala kako je prekoračila brzinu, a pravdala se kako joj je majka javila da joj nije dobro.

- Tamo gdje je prometnim znakom dopuštena brzina od 70 km/h, Ivona je vozila brzinom od 121 km/h, koja je utvrđena uređajem Gatso, a umanjena za 10 posto sigurnosne razlike iznosi 108 km/h, dakle kretala se brzinom za 38 km/h većom od dopuštene - naglasila je sutkinja, javlja Danica.

VEZANI ČLANCI

Vozačica je automobil vozila u veljači prošle godine oko 2 ujutro Slavonskom avenijom u smjeru istoka. Na sudu je rekla kako je žurila kod mame kojoj nije bilo dobro i koja je za vrijeme koronavirusa imala zdravstvene probleme.

- Žurila do nje i točno je da sam tom prilikom brže vozila. Žao mi je zbog toga, iskreno se kajem i obećavam da to više neću ponoviti - rekla je vozačica. Sutkinja je naglasila kako je kazna ispod zakonskog minimuma jer Ivona dosad nije kažnjavana, priznala je prekršaj te se uzorno vladala tijekom postupka. Policija je tražila i zabranu upravljanja, ali sutkinja je to odbila.

VIDEO Preminuo Bruno Zorica Zulu, ratni zapovjednik Bojne Frankopan