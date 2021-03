Julienne Bušić: Fra Mladen Čuvalo unaprijed nije ništa znao o otmici

Spisateljica Julienne Bušić osvrnula se na životni intervju Mate Meštrovića objavljen u Večernjem listu 7. ožujka. Navela je primjedbe u vezi s otmicom američkog zrakoplova 1976. godine te ustvrdila kako želi prekinuti dezinformacije u interesu hrvatske povijesti.

Navela je kako je Meštrović naveo pogrešno ime svećenika kojeg spominje te dodala kako taj svećenik nije znao ništa o otmici zrakoplova. Također, tvrdi kako jugoslavenske vlasti uopće nisu znale za plan i da su bile bijesne što se to dogodilo.

Naime, osvrnula se na dio intervjua u kojem Meštrović tvrdi: "To su sve bila mutna posla. Udba i KOS infiltrirali su se u hrvatsku emigraciju. Nije se znalo tko je član Udbe, a tko nije, tko radi za američku politiku, tko je doušnik. I ta otmica aviona bila je mutna. Tada je svećenik u New Yorku bio fra Ljubo Čuvalo kojeg su Amerikanci optužili da je stajao iza te otmice, ali ga nisu uhitili jer je svećenik... Možda je Udba znala za otmicu aviona i nekima je bilo u interesu da se blati Hrvate i proglasi ih se teroristima. Jugoslavenska propaganda bila je usmjerena na dva cilja – da su Hrvati fašisti i da su teroristi...“.

Julienne Bušić, vezano uz navedeni ulomak, ističe: "Prije svega, točno ime dotičnog svećenika bilo je fra Mladen Čuvalo, a ne fra Ljubo, što je prva Meštrovićeva gruba pogreška. Nadalje, fra Mladen Čuvalo unaprijed nije ništa znao o otmici, a svaka sumnja koja je na njega pala, pala je isključivo zbog činjenice da je nazvan iz pariške zračne luke prije naše predaje kako bi potvrdio jesu li letci tiskani u svjetskim medijima! Kome više vjerovati od katoličkog svećenika? I tu prestaje njegova veza s otmicom, usprkos Meštrovićevim 'informacijama'. Što se tiče njegova navoda da je Udba znala za otmicu ili je usmjerila akciju, transkripti iz jugoslavenskog predsjedništva nekoliko dana nakon otmice jasno pokazuju da jugoslavenske vlasti uopće nisu znale za plan i da su zapravo bile bijesne što se to dogodilo. Zapravo su bili uvjereni da američka vlada, uključujući proizraelski lobi, stoji iza svega: '...ali smo definitivno utvrdili da je Kisindzer lično učestvovao u davanju direktiva oko otmice aviona ambasadoru SAD u Parizu i po svemu sudeći, sudelovao u celoj stvari. Neki nam čak indiciraju da on lično stoji iza cele ove kampanje, što kod nas u SSIP nije daleko od realne procene...', navela je citirajući transkript iz jugoslavenskog predsjedništva, 17. rujna 1976.

Istaknula je i kako Meštrović zna da Udbi plan nije bio unaprijed poznat iz još jednog razloga, odnosno njegovog prijatelja.

"Njegov prijatelj, izvjesni James O'Brien (koji je u konačnici bio raskrinkan kao policijski doušnik tijekom našeg suđenja u New Yorku, tijekom kojeg je kratko vrijeme djelovao kao prevoditelj za jednog od naših optuženika i koji je špijunirao Hrvate iz dijaspore) to je doslovno potvrdio. Meštrović taj njihov razgovor predstavlja čak u svojoj knjizi 'U vrtlogu hrvatske politike'", navela je Bušić te istaknula dio knjige u kojemu to piše:

"Čim sam čuo da su Hrvati oteli zrakoplov TWA, telefonirao sam znanca Jim O'Brien... Pozvao me k sebi... Bio je 1976 savjetnik za kontakte s američkom javnošću Hrvatskog narodnog vijeća... odigrao je ulogu u dezinformiranju Hrvata... Pohitao sam O'Brienu... Preda mnom je telefonirao šefa njujorške policije... Bio je uzrujan i ljut... taj ga je incident osobno pogodio... je li zato što je možda bio osobno zadužen za nadzor hrvatske političke emigracije? Jer je neke od sudionika akcije osobno poznavao...“, stoji u knjizi.

Julienne Bušić navela je i kako je Mate Meštrović, među ostalima, postao lakovjerna meta.

"Nakon što je Hrvatski državni arhiv postao dostupan široj javnosti, dijelovi O'Brienova Udba dosjea (da, imao ga je!) također su bili dostupni javnosti. Čini se da je on već 'vrbovao' ljude za američke službe, u bivšoj Jugoslaviji, godinama prije otmice. U konačnici je našao već voljnu ili krajnje lakovjernu metu poput Mate Meštrovića i Hrvatskog nacionalnog kongresa. A nije on, nažalost, jedini", zaključila je Bušić.