Josipa Rimac dopisivala se s Butkovićem oko zapošljavanja: 'Radosti, možeš li mi viditi...'

Ministar Oleg Butković i bivša državna tajnica Josipa Pleslić (bivša Rimac) razmjenjivali su, kako piše Faktograf, 2019. godine poruke koje dokazuju da je ona preko njega lobirala da se u tvrtku Institut IGH zaposli sin njezine prijateljice. Rimac je, također, komunicirala s predsjednikom Uprave HŽ Infrastrukture Ivanom Kršićem. Nakon njezine intervencije, tamo je zaposlen njezin poznanik.

Prema porukama u koje Faktograf ima uvid, Rimac je s Butkovićem komunicirala tri mjeseca. Htjela je da on pomogne s zapošljavanjem inženjera građevinarstva, prijateljičina sina, u Institutu IGH - tvrtki koja redovno posluje s državom. Nakon razmjene poruka, sin njezine prijateljice počeo je raditi u podružnici u Rijeci. Između ostaloga, Butković i Rimac slali su si "puse", laskali si, ali i tračali.

Rimac je Butkovića, navodi Faktograf, 8. svibnja pozdravila sa "Srećo" te dodala kako "ima zamolbu". On joj je odgovorio "Reci", nakon čega mu je poslala informacije o Anti Grguriću koje je dobila od njegove majke. On joj je odgovorio "Primljeno" pa kasnije dodao kako "ide u akciju". Prijateljica je Rimac 3. lipnja upitala "Misliš li da Ante ima šanse, da se možemo nadati?", a Rimac je odgovorila: "Kad se vratim popit ću kavu s ministrom Butkovićem. On je zvao, trebalo bi biti ok".

"Radosti, možeš li mi viditi s ovima tvojima u IGH za malog Grgurića – bio je na razgovoru i čeka već tri misica", šalje Rimac Butkoviću 24. kolovoza, a on joj odgovora da može. Potom 3. rujna Butković javlja kako je riješio te kako će Grgurić brzo početi raditi. Poslao joj je poruku u kojoj je stajalo "pusa", a ona mu isto uzvraća.

Iz Instituta IGH naveli su za Faktograf kako su zbog velikog porasta posla tijekom druge polovice 2019. godine zaposlili ukupno 59 osoba, od čega 40 inženjera. "Gospodin Grgurić je, kao i svih ostalih 40 zaposlenih inženjera u tom razdoblju, prošao uobičajenu detaljnu selekcijsku proceduru naše tvrtke tijekom koje je zadovoljio sve uvjete, a s radom je započeo 1. listopada 2019. godine na radnom mjestu Mlađeg suradnika za nadzor", stoji u njihovom odgovoru.

Ministar Butković je poručio: "Iako se ne sjećam konkretnog slučaja o kojem govorite, naglašavam kako uvijek i prije svega vodim računa o dužnosti koju obnašam, poštujući pritom sve procedure i zakonske propise".

HŽ Infrastruktura

Dok se dopisivala s Butkovićem, Rimac je komunicirala i s Kršićem. Naime, komunikacija je bila vezana oko zapošljavanja njezina poznanika iz Knina. Kao kod Instituta IGH, njezina je intervencija bila uspješna. Naime, Faktograf ističe kako je M. Polić iz Knina 17. lipnja išao na testiranje za radno mjesto u HŽ Infrastrukturi. Nakon što joj se javio da ima testiranje, ona se obratila Kršiću te poručila: "Duša od diteta… sad u 8:30 kod vas na testiranju". Rimac je 9. srpnja pitala Kršića "je li Polić ok?", a on joj nešto kasnije javlja kako će potpisati odluku. Ona je Poliću javila "Primljen si", a potom "Živio HDZ". On je odgovorio "Hvala vam teto!".

Polić je za Faktograf kazao kako s Rimac nije bio u rodbinskom odnosu, a kako je u HŽ Infrastrukturi zaposlen putem javnog natječaja nakon što je prošao sve propisane procedure. Iz HŽ Infrastrukture ustvrdili su kako je on ispunjavao sve tražene uvjete.

"G. Polić je još uvijek zaposlen u HŽ Infrastrukturi na neodređeno u Sektoru za održavanje, Područna radna jedinica za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Jug, u Dionici SS i TK Knin na istom radnom mjestu tehničara specijalista SS", istaknuli su iz HŽ Infrastrukture.