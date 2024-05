Još jedna kontroverza s Eurovizije, zabranili i zastavu EU: 'Za što i za koga se zalaže Eurosong'

Europska unija uložila je službenu žalbu organizatorima Eurovizije zbog zabrane sudionicima da mašu zastavom Unije na finalnom nastupu, prošle subote. Žalba se dogodila nakon što je političar Dorin Frasineau iz stranke Savez liberala i demokrata za Europu rekao da mu je zabranjen ulazak na Euroviziju sa zastavom EU. "Takvi postupci bacaju sjenu na ono što bi trebalo biti radosna prilika za ljude diljem Europe", napisao je potpredsjednik Europske komisije Margaritis Schinas Europskoj radiodifuznoj uniji (EBU).

Prema pravilima EBU-a, unutar mjesta natjecanja dopuštene su samo zastave zemalja sudionica i dugine zastave. Glasnogovornik EBU-a je rekao da je politika zastava ove godine ostala ista kao i 2023. godine. "Budući da je EU meta zlonamjernih i autoritarnih aktera, odluka EBU-a pridonijela je diskreditaciji simbola koji okuplja sve Europljane", tvrdi Schinas u svojoj pritužbi, u kojoj je zatražio od televizijske kuće da objasni svoje razloge iza odluke.

"Nekoherentnost u stavu EBU-a natjerala je mene i milijune gledatelja da se zapitamo za što i za koga se zalaže Eurosong", rekao je Schinas. "Europska komisija će vrlo jasno istaknuti da nema razloga da se ova zastava ne dopusti, zapravo bismo potaknuli EBU da dopusti i osigura njezino prikazivanje", rekao je glasnogovornik Europske komisije, Eric Mamer, na obraćanju novinarima u ponedjeljak poslijepodne

U izjavi za BBC, iz EBU su rekli da je politika zastava dogovorena sa SVT-om, švedskim emiterom i domaćinom ovogodišnjeg natjecanja, ali je naglasio da to ne sadrži eksplicitnu odredbu o zabrani zastava EU. "Nikada nije bilo izričite zabrane zastave EU u pisanoj politici", rekao je glasnogovornik EBU-a.

Ova odluka samo je jedna u nizu kontroverzi, koje su pokvarile ovogodišnje natjecanje. Izbacivanje nizozemskog sudionika Joosta Kleina u zadnji tren, napetosti oko prisutnosti Izraela na natjecanju, ne prikazivanje palestinskih simbola u prijenosu uživo, ali i zabrana unošenja nebinarnih zastava.

Pobjednik Eurovizije, švicarski glazbenik Nemo rekao je da je morao prokrijumčariti vlastitu nebinarnu zastavu na natjecanje jer Eurovizija to ne dopušta, no on je to ipak učinio pa potom na konferenciji na medije prozvao dvostruke standarde organizatora, koji su natjerali neke gledatelje da bace svoje nebinarne zastave prije nego što im je dopušten ulaz.

FOTOGALERIJA Pogledajte kakvu su doček pripremili Švicarci! Nema su dočekali u zračnoj luci