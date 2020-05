Jezivi prizori: Za žrtve koronavirusa osmislili bolnički krevet koji se pretvara u lijes

Rudolfo Gomez poduzetnik je iz Kolumbije čija je tvrtka dizajnirala 'kartonske postelje' jer se zabrinuo da će zdravstveni sustav njegove zemlje postati prenatrpan.

Naime, uznemirile su ga fotografije žrtava koje su preminule od COVID-19 te koje čekaju sprovod na ulicama Ekvadora.

Kako bi se izbjegao taj scenarij, ovaj je poduzetnik osmislio bolnički krevet koji se može pretvoriti u lijes.

- Vidjeli smo što se događalo u Ekvadoru, ljudi su izvodili mrtve članove obitelji na ulice. Zbog toga smo počeli razvijati krevet koji bi se mogao pretvoriti u lijes, rekao je poduzetnik.

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Bogota Rodolfo Gomez, a manager of the company "ABC Display" demonstrates how a hospital bed that the company manufactures is transformed into a cardboard coffin, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Bogota, Colombia May 21, 2020. Picture taken May 21, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalezz LUISA GONZALEZ

Kreveti imaju metalne ograde, kotače s kočnicama i mogu se naginjati. Također, mogu izdržati do 150 kg, a koštaju između 92 i 132 dolara.

Gomez se nada se će njihova niska cijena značiti da lokalne i pokrajinske vlade mogu jeftino opremiti seoske bolnice. Ako pacijent umre u takvom krevetu i odmah se zakopa u lijes, taj će čin također umanjiti moguće onečišćenje.

Jednom kada su tijela pripremljena, pretvaraju se u lijes i pokrivaju, a tvrtka ih može proizvesti 3000 mjesečno, piše Reuters.

Osoblje koje se nalazi u blizini nije izloženo biološkom riziku. Prvi lijesovi bit će darovani bolnici u Leticiji, amazonskom kolumbijskom gradu koji ima velik broj zaraženih i ograničen bolnički kapacitet.

Gomez kaže da je već razgovarao s potencijalnim kupcima u Peruu, Čileu, Brazilu, Meksiku i SAD-u.