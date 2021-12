Jeste li znali da postoje pravila ponašanja na kameri? Kako da uvijek ispadnete profesionalni tijekom video sastanka

Sastanci na kameri učestala su pojava tijekom rada od kuće. U vremenima kada su domovi postali uredi, to je bio gotovo jedini način poslovne komunikacije. Iako se to čini mnogo lakšim, s obzirom na to da nije nužno izlaziti iz zone komfora, postoje ipak neki preduvjeti i pravila profesionalizma sastančenja od kuće koja biste trebali znati želite li da vas vaši kolege i suradnici shvate ozbiljno.

Uvijek izgledajte poslovno

Iako su sastančenja od kuće omogućila da gotovo i ne izlazimo iz pidžama, te da ne oblačimo poslovna odijela, zapravo je to itekako potrebno. Odijelo ne čini čovjeka, ali svakako ostavlja vizualni dojam. Ako obučete poslovni outfit za sastanak od kuće, poslat ćete poruku da vam je stalo do ishoda sastanka, da ste u njega spremni uložiti vrijeme i da vam ishod sastanka nije nebitan. Malom gestom pripreme outfita kao da idete na posao izvan kuće, uvelike ćete ostaviti bolji dojam na sebe i svoje zalaganje.

Prije svega – internetska veza

Ni odjelo vam neće pomoći ako se ne pobrinete za osnovno sredstvo dobrog sastanka – internetsku vezu. Smetnje u vašem izlaganju vam nitko neće zamjeriti, ali one će svakako smanjiti koncentraciju onoga tko prisustvuje sastanku i tko vas sluša. Postoji i velika šansa da poslovna poruka neće doći do onoga tko ju treba čuti, a i važni se detalji mogu izgubiti u takvoj, ometenoj komunikaciji. Zato posvetite određeno vrijeme internetskoj konekciji i ni ne stupajte u poziv ako za njega niste spremni.

Foto: Logitech

Pripazite na pozadinu

Soba puna vaših osobnih detalja možda vam se čini štosan trik kako biste prikazali vašu osobnost, spontanost i stekli određenu prisnost tijekom sastanka, no upravo tako možete postići suprotan efekt. Naime, detalji koji se nalaze u vašoj pozadini tijekom sastančenja mogli bi odvući pažnju vašim slušateljima. Zato se pobrinite da pozadina sobe u kojoj se nalazite bude uredna, s minimalno osobnih detalja koji plijene pažnju. Tako naprimjer maknite privatne slike, stvarčice sa stola, šalice ili pribor. Najbolje bi bilio da soba u kojoj se video poziv odvija izgleda baš poput pravog poslovnog ureda ili sobe za sastanak. Time ne samo da nećete odvući pažnju bespotrebnim detaljima, nego ćete izgledati profesionalno i pripremljeno za sastanak pred vama.

Kad ne govorite – nemojte

U video pozivu s više sudionika nerijetko se desi da zaboravite ugasiti vaše mikrofone. Mnogi to smatraju nepotrebnim, s obzirom na to da mogu biti mirni i bez previše aktivnosti koje bi stvarale eventualnu buku u pozadini. Ipak, nemojte zanemariti činjenicu da putem interneta postoji delay odnosno odgoda. Tako vam se može učiniti da je osoba koja govori završila, pa joj možete nenamjerno, nespretno upasti u riječ. Zato je uvijek dobro da kad ne govorite, utišate svoj mikrofon u potpunosti. Osim toga, čak i ako nemate problema s odgodom tona, može se dogoditi mikrofonija uslijed nekoliko istodobno upaljenih mikrofona. Nemojte biti razlog odzvanjanja na sastanku.Pobrinite se da kada završite vaše izlaganje učinite i mikrofon nedostupnim.

Foto: Logitech

Vrijeme za sastanak je vrijeme za sastanak

Neplanirani upadi u vaš prostor tijekom sastanka mogu ispasti simpatični i spontani, no to ipak odaje određenu dozu neprofesionalizma. Zato, vrijeme koje je pred vama za video poziv iskoristite za to i samo to. Tako obavijestite sve vaše ukućane i potencijalne osobe koje bi mogle ući u prostor gdje se održava video poziv. Ako nekome treba nešto iz sobe u kojoj se nalazite, neka to uzme ranije. Strogo naznačite da soba za vrijeme video sastanka ne bi trebala biti dostupna nikome, jer ne zaboravite – iako ste kod kuće, radi se o vašem poslu. Zadržite dozu profesionalizma.

Bez jela i pića

Kućna atmosfera često može zavarati i namamiti nas na konzumaciju hrane i pića. Sjetite se da za vrijeme poslovnog video poziva niste kod kuće. Tako ne biste trebali ni konzumirati hranu i piće tijekom poslovnog sastanka, jer to vrlo vjerojatno nebiste činili ni u uredu. Možda vam takvo što nitko neće zamjeriti, no svakako može izgledati neprofesionalno, posebice ako zvuk konzumacije ometa sastanak ili je prisutan u pozadini.

Foto: Logitech

Dobra kvaliteta slike – dobar sastanak

Najvažniji adut video poziva jest upravo video kamera. Ne dopustite da se tijekom video poziva događaju bilo kakve smetnje u prijenosu slike, jer slika je glavno sredstvo putem kojeg komunicirate. Pobrinite se da ona bude kristalno jasna. Isto vrijedi i za ton. Učinite da vas svi sudionici sastanka mogu čuti kvalitetno, a da pritom niste ni preglasni, a ni pretihi. Možda se ovo čine kao zahtjevni tehnički elementi, no sve navedeno možete postići kupnjom jedne kvalitetne, profesionalne video kamere.

Zato svoju kameru izaberite kod pouzdanog proizvođača. Logitech u svom širokom asortimanu video kamera i računalne opreme nudi video kamere koje ne samo da će vam dati garanciju da ćete biti viđeni kristalno jasno, već vam nude i mogućnost snimanja određenog dijela sastanka. Tako ćete biti sigurni da vam na dugotrajnim video pozivima određeni dijelovi neće promaknuti i da ćete sve shvatiti. Naravno, ne zaboravite prije snimanja sastanka napomenuti da je snimanje uključeno.

Uz Logitechove modele kamera, možete izabrati ono što odgovara vašim potrebama i što je po vašoj mjeri. Bilo da se radi o C922 PRO, C920s, C920 ili C505 video kameri, vrhunska kvaliteta sinonim je za ovu uspješnu švicarsku firmu.

Sadržaj nastao u suradnji s Logitechom.