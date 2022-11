Jedan grad u Hrvatskoj osmislio ideju kako privući što više ljudi: Darovat će zemljište uz jedan uvjet

U želji da što kvalitetnije gospodari svojom imovinom te da od takvog načina rada pripomogne i razvoju svog područja, u Gradu Vrbovskom došli su na još jednu ideju o tome kako oplemeniti gradsko vlasništvo. Gradonačelnik Dražen Mufić, otkrio je da je riječ o projektu darivanja gradskog građevinskog zemljišta.

"Cilj je onima koji zadovolje kriterije koje ćemo propisati besplatno dodijeliti građevinsko zemljište kojeg smo mi vlasnici. Grad će biti vlasnik tog zemljišta koje će biti dodijeljeno pojedincu ili obitelji sve do trenutka dok kuća na tom zemljištu ne bude izgrađena, a nakon toga će vlasništvo biti prebačeno na one koji su kuću izgradili. Iz ove odredbe jasno je da želimo prije svega doseljavanje, odnosno darivanjem građevinskog zemljišta privući ovamo ljude i obitelji koji će ovdje živjeti i raditi, a objekte koje sagrade na tom zemljištu mogu koristiti i u turističke svrhe, dakle iznajmljivati ih", kazao je gradonačelnik za Novi list.

Dodao je da ovo nije mjera, poput nekih ranijih koje su provodili, vezana samo uz mlađe stanovnike našeg područja, već ljude svih životnih dobi, a isto tako ograničenja neće biti ni kad je riječ o mjestu stanovanja.

"Drugim riječima, kandidirat će se moći i ljudi koji ne žive na području grada Vrbovskog. Na tom darovanom građevinskom zemljištu bit će, sukladno odredbama darovnice, nužno izgraditi kuću i to u roku od dvije do tri godine. To svakako znači da će ti ljudi trebati biti kreditno sposobni i spremni ući u tu investiciju u čijoj im realizaciji Grad Vrbovsko pomaže na taj način da im besplatno daruje zemljište", kazao je gradonačelnik Dražen Mufić, dodajući da će ova mjera krenuti u primjenu naredne godine, a trenutačno su u izradi svi potrebni kriteriji i odluka koju će donijeti Gradsko vijeće kojeg će biti nužno poštovati.

"Za sada nam je plan da godišnje darujemo četiri takva građevinska zemljišta, a ovaj bi projekt trebao trajati nekoliko narednih godina i po njegovom završetku trebali bismo na području grada Vrbovskog imati nekoliko novih kuća, oplemenjen prostor i, nadam se, povećanje broja stanovnika. O pojedinostima natječaja i rokovima prijave javnost će na vrijeme biti obaviještena naredne godine kad će sve i krenuti. Ova prva građevinska zemljišta bit će u Vrbovskom, praktično u samom središtu grada, a nakon toga ćemo takve građevinske parcele nuditi i u drugim naseljima našeg područja", najavio je gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić.

