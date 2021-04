Je li vrhunac trećeg vala pandemije iza nas?

Treći val i dalje traje, turistička sezona se približava, nadanja su da će broj novozaraženih pasti do ljeta, ali i da će treći val biti zadnji, odnosno da smo prošli vrhunac pandemije te konačno idemo k njezinu kraju. Situacija s cijepljenjem nije pomogla nadanjima da ćemo se koronavirusa riješiti i prije, no sada je uhvaćen novi moment te možemo postaviti pitanje – je li najgore iza nas.

Prof. dr. sc. Ozren Polašek s Medicinskog fakulteta u Splitu kaže da, ako pogledamo brojke od srijede, one pokazuju zaravnjenje ili čak pad broja novozaraženih.

– Ovaj rezultat željno iščekujemo već nekoliko tjedana jer budi nadu u smanjenje opsega epidemijskog vala i povratak u blaži opseg protuepidemijskih mjera. Novi podaci govore da nam je za hospitalizaciju onih koji su trebali bolničku pomoć u prosjeku trebalo sedam dana, što znači da još tijekom ovog tjedna možemo očekivati povećani pritisak na bolnice. Ako smo uistinu na vrhuncu ovog vala, onda sljedeći tjedan možemo očekivati smanjenje broja hospitalizacija, što nam je jedan od glavnih pokazatelja stanja epidemije. Zasad, nažalost, još svaki dan bilježimo veći broj ljudi koji se prime u bolnice od broja bolesnika koji se iz bolnica otpuste – rekao je prof. Polašek te nastavio kako bismo ovaj povoljni trend trebali ne samo zadržati nego i djelovati na njegovo dodatno smanjenje, kako bismo početak ljeta dočekali u što boljoj situaciji.

>> VIDEO EU uvodi COVID putovnice, Vijeće Europe upozorava na ljudska prava

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Bilo kakvo predviđanje o jeseni ovisit će o tome kako će nam izgledati turistička sezona, hoćemo li tijekom ljeta dobro kontrolirati epidemiju i, najvažnije, koliko dugo traje zaštita zajednice nakon postizanja određene razine cijepljenja. I dalje moramo biti oprezni i spremni na uvođenje oštrijih mjera u mogućim lokalnim žarištima – rekao je ovaj naš znanstvenik.

Imunolog Zlatko Trobonjača podsjeća kako se epidemija javlja u valovima jer svaki porast novooboljelih rezultira uvođenjem jačih i specifičnih protuepidemijskih mjera da bi se suzbila.

– S porastom imunih u populaciji zbog procjepljivanja i svakim danom sve većeg broja rekonvalescenata, valovi epidemije bit će niži i lakše će ih biti suzbiti, odnosno protuepidemijske mjere blažeg opsega postići će jednak učinak. Zbog toga je u smislu širenja epidemije najgore sigurno prošlo i možemo očekivati postupno smirivanje stanja, ali napominjem, u sve nižim valovima. Takav razvoj očekujem ponajprije zbog širenja visokozaraznih imunoevazivnih sojeva – kaže dr. Trobonjača.

Nevjerojatno da nemamo platformu

Da će se unatoč trenutačnim problemima situacija ipak smiriti u lipnju, misli prof. dr. sc. Bojan Polić s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

– Čini mi se da smo na vrhuncu trećeg vala epidemije koji bi se zbog neujednačenih i relativno blagih mjera mogao produljiti još neko vrijeme. Još nemamo jasne kriterije za pooštravanje ili ublažavanje mjera. Na primjer, u Primorsko-goranskoj županiji imamo vrlo blagi pad broja novooboljelih (danas 280, a prošli tjedan oko 320 u prosjeku dnevno!) uz još visokopopunjen bolnički sustav, a mjere su početkom tjedna dobrim dijelom ukinute. Ne vidim nijedan logičan razlog, osim nemedicinskih, za takav potez. Slične primjere nekonzistentnosti možemo vidjeti i u drugim županijama.

Drugo, na razini cijele Hrvatske vidi se problem u organizaciji cijepljenja koji je prepušten lokalnim zavodima za javno zdravstvo, a ne vidi se jasna koordinacija i učinkovita organizacija na državnoj razini (kao npr. u Izraelu ili SAD-u). Isto tako, nevjerojatno je da još imamo nefunkcionalnu informatičku platformu za cijepljenje koja bi trebala ujedinjavati sve “kanale” za prijavu na cijepljenje, a ne da imamo više paralelnih i nezavisnih načina prijave. Takva platforma je trebala biti spremna već krajem prošle ili najkasnije početkom ove godine kada je započelo cijepljenje, a za što je bilo više nego dovoljno vremena tijekom prošle godine. Ipak, nadam se da će se sve navedene manjkavosti ispraviti u najskorijem roku i da ćemo uspjeti cijepiti 50% populacije do srpnja kako je najavljeno. Uzimajući sve u obzir, mislim da ćemo još tijekom cijelog svibnja imati problema s epidemijom, ali će se situacija ipak smiriti u lipnju – rekao je prof. Polić.

>> VIDEO Pfizer najavio i treću dozu, cijepit ćemo se jednom godišnje?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Previše hospitaliziranih

– Čini se da u trećem valu nema stalnog porasta broja novozaraženih i da su brojke nešto niže nego u drugom valu, ali se već gotovo mjesec dana održavaju na sličnoj razini. To znači da je pandemija malo promijenila dinamiku. Čini mi se da je razlog tome, pored mjera, činjenica da se ipak jedan dio ljudi uspio procijepiti, ali i da su ljudi oprezniji i da mnogi izbjegavaju kontakte koji bi mogli omogućiti širenje virusa. Nadam se da nećemo tako brzo dočekati nove sojeve koji bi mogli pokrenuti novi val pandemije – rekao nam je prof. dr. sc. Pero Lučin s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji upozorava da su i u trećem valu brojke ipak prevelike.

– Prevelik broj ljudi je na bolničkom liječenju, na kisiku i na respiratorima. Svakako, prevelik je broj preminulih. Zbog toga smatram da bi težište borbe s virusom trebalo, uz maksimalno intenziviranje cijepljenja, prebaciti na intenzivnu i proaktivnu edukaciju ljudi koji svojim djelovanjem mogu omogućiti širenje virusa. Mislim da je to važno i za obuzdavanje trećeg vala, ali i kao priprema za ljeto i, nadam se, turističku sezonu – kaže te dodaje kako mu se čini da najgore nije prošlo jer u srijedu smo imali gotovo tri tisuće novih slučajeva i 44 umrla.

Brojke su već gotovo peti tjedan visoke tako da, kaže, ne možemo reći da je prošlo. Naš znanstvenik na Helmholtz centru za infektivna istraživanja u Braunschweigu prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain svoj je oprez izrazio riječima – tko zna?

– Mislim da je, dokle god imamo ove enormne brojke od tisuća zaraženih po danu, teško predviđati što će se dogoditi. To je zato što je visoka vjerojatnost da dođe do mutacija koje mu mijenjaju osobine. Virus mutira stohastički, ali ako ima puno virusa u optjecaju, onda je veća šansa da se neki od tih virusa mutira u neku varijantu koja se još lakše širi. Prije godinu dana smo u ovo doba imali oko 100 puta manje virusa u optjecaju nego danas, a virus je djelovao vrlo stabilan. Sad vidimo da može itekako mutirati i promijeniti svoje ponašanje. Promijenilo se da virusa ima puno više, pa je porasla i statistička vjerojatnost da dođe do mutacija koje će biti povoljne za virus. A virus s povoljnim mutacijama se lakše širi, postaje dominantna varijanta i stavlja nas pred nove probleme – upozorava prof. Čičin-Šain nadajući se da ćemo u mjesecima pred nama skresati brojke i izaći iz ovog problema, ali ovo još nije vrijeme za opuštanje, nego za dodatni napor, bilo u suzbijanju širenja virusa odgovornim ponašanjem, bilo ekspanzijom kampanje cijepljenja.

Uz malo sreće će i najgore biti iza nas.

– Moja predviđanja za 2021. i 2022. su pozitivna. U Europi smo većinom u silaznoj fazi trećeg vala iako se u nekim zemljama virus još širi u visokim brojevima i predstavlja realnu opasnost poput Hrvatske i Njemačke – komentirao je prof. dr. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu.

– Diljem svijeta situacija je dosta ozbiljna zbog Indije i tragične situacije tamo. Uvijek postoji opasnost pojave novih varijanti virusa, no vjerujem da je znanost sada u stanju pravovremeno reagirati i držati pod kontrolom i nove varijante.

>> VIDEO Kolaps zbog COVID-19: Svijet obilaze snimke masovnih kremiranjanja na otvorenom u Indiji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Posebno me ohrabruje trenutačna dinamika cijepljenja uz nedavne najave novih lijekova koji ciljano djeluju na specifične enzime korona virusa SARSCoV-2 koji zajedno predstavljaju pozitivne najave da možemo krajem godine preuzeti kontrolu nad ovom pandemijom. Ti novi lijekovi će se davati kao pilule i ako prođu sva ispitivanja mogu biti odobreni početkom sljedeće godine za osobe koje su zaražene virusom. Posebno će biti važna komplementarnost cijepljenja i novih lijekova da uklonimo teške simptome bolesti i smrtnost. Dodajući kako smatra da je malo vjerojatno da će virus potpuno nestati do sljedeće godine Đikić smatra da ćemo ga držati pod kontrolom i nastaviti s normalnijim životom.

– Prije svega tu mislim na potrebe gospodarstva i putovanja, ali i potrebe mladih, učenika i studenta koji su izgubili jako puno u posljednje dvije godine. Za sljedeću školsku i sveučilišnu godinu moramo osigurati sve moguće za sigurno i normalno školovanje – dodao je naš ugledni znanstvenik.