Javio se čovjek koji je pobjegao policajcima na Rebru: 'Nisam Srđan Mlađan, neću se predati'

Nakon što je policija objavila kako traži 42-godišnjaka koji je prošlog tjedna pobjegao iz KBC-a Zagreb dok je bio pod njihovom nadzoru, brzo su demantirali da se radi o višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu. 42-godišnjaka se sumnjički za više kaznenih djeca vezanih uz imovinske delikte, a sada je za 24sata poručio kako se ''ne planira predati''.

- Dobar dan, ja sam Srđan Martinović i pobjegao sam iz bolnice na Rebru gdje su me čuvali interventni policajci. Nemam veze sa Srđanom Mlađanom - poručio je muškarac.

Za list je ispričao i detalje bijega iz zagrebačke bolnice, navodeći kako je dan prije bijega bio uhićen u Varaždinu s 3.8 promila alkohola u krvi u automobilu. ''Zadržali su me 12 sati na triježnjenju. Prebacili su me u Zagreb i u policijsku postaju i tamo sam progutao tri žileta. Prebacili su me u bolnicu Rebro gdje sam bio dva dana. Pišu da sam pobjegao iz prizemlja, to nije istina, skočio sam s drugog kata i strgane su mi obje noge. Oporavljam se i bježim'', kazao je.

''Neću se predati. Zašto? Pa ne ide mi se u zatvor više, nikad više. Izašao sam prije tri mjeseca na slobodu. Ne bih išao više u zatvor taman da me netko ubija'', dodao je. Ponovio je kako on nije Srđan Mlađan, iako su pacijenti toga dana u bolnici strahovali kako se radi o njemu, a smatra kako ga ''nevinog žele strpati u zatvor''.

''Nisam ja Srđan Mlađan, s njim nemam veze i nije bilo nikakve panike u bolnici. Iskoristio sam trenutak kad policajci nisu bili u sobi i pobjegao sam. Sve za što me terete je laž, dodijelili su mi nekakvu odvjetnicu po službenoj dužnosti, sve je namješteno. Nevin sam. U bijegu sam, normalno da jesam. Neću se predati da dođu ne znam ni ja šta'', dodao je muškarac.

