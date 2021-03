Jandroković odgovorio Milanoviću: 'Moramo spustiti loptu na zemlju i čekati odluku Ustavnog suda'

Prepucavanja oko izbora predsjednika Vrhovnog suda ne stišavaju se. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković održao je danas konferenciju za medije u povodu najnovijeg istupa predsjednika Zorana Milanovića te poručio da je njegova dužnost bila poslati dopis predsjedniku i zatražiti dodatnu dokumentaciju.

– Imate Ustav kao temeljni, najviši akt i Zakon o sudovima koji opisuje proces odabira predsjednika Vrhovnog suda. Moja dužnost je da vodim računa o tom procesu. Kada sam dobio dopis, konstatirao sam da nedostaju dokazi da je predsjednik ispoštovao taj proces. Ovdje se radi o tome da nije ispoštovan. Svi elementi su na mojoj strani, i ja sam se odlučio na taj korak. Zoran Milanović jest pravnik, ali nije pravnik kalibra sveučilišnog profesora ustavnog prava. Mora se konzultirati s onima koji su više upućeni. Smatram da moramo spustiti loptu na zemlju i čekati odluku Ustavnog suda. Ako odluka bude pozitivna, mora se ponoviti procedura – kazao je Jandroković.

Dodao je da će njegovi daljnji koraci ovisiti o tome što će predsjednik odgovoriti na njegov dopis te da će "sukladno svim aktima djelovati."

– Moja obaveza jest da ukažem na nedostatke i vratim dokument predsjedniku koji u roku od 15 dana mora ispraviti to. Ja bih pogriješio da sam stavio taj prijedlog na dnevni red bez toga – zaključio je.

Podsjetimo, komentirajući potez predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji mu je vratio prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda, Milanović je kazao:

– Jandroković je prijedlog stavio u ladicu, na što on nema pravo. Što god mislila HDZ-ova većina u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, to ni Šeks nije radio kad je bio predsjednik Sabora. Kao što je Jandroković za Leku govorio da je Milanovićev batler, onda je po toj logici on Plenkovićev batler. Leko je za njega aristokracija. Jandroković je napravio nešto što se ne smije raditi i u biti samo ga imunitet štiti od posljednica. On je ukrao dokument koji sam poslao Saboru. Dopustio si je da sam tumači tih nekoliko rečenica. On se uputio u zakonitost mojeg prijedloga, pa onda rekao da to nije u skladu s Poslovnikom. Rekao je da to neće staviti na dnevni red ako to ne popravim, a nije rekao ni što. To je zakonito ili nije zakonito, a to može odlučiti samo Hrvatski sabor, ne gospodin Jandroković.

Naveo je kako Jandroković nije rekao što ne valja u njegovu prijedlogu, već se išao upuštati u tumačenje zakona što je, ističe Milanović, privilegij i prerogativ Sabora i Ustava.

– On je nešto petljao po zakonu koji su nespretno donijeli prije tri godine i počinio je nešto što je u zoni nedopustivoga, da ne upotrijebim težu riječ – kazao je predsjednik Milanović i dodao: – HDZ mu je dao podršku za to. To je presedan. Poručili su da se tako s dokumentima može raditi što god tko želi.