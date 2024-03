Jandroković: Ne želim komentirati Milanovićevu 'zamišljenu kandidaturu i program'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković nije u srijedu želio komentirani ono što je predsjednik Republike Zoran Milanović govorio o "svojoj zamišljenoj premijerskoj kandidaturi i programu”, jer bi time kršio odluku Ustavnog suda. "Ne želim komentirati ništa od toga što on predstavlja kao svoj premijerski program, jer bi na taj način i ja išao kontra odluke Ustavnog suda”, izjavio je Jandroković, upitan da komentira sinoćnji Milanovićev intervjuu za N1 televiziju.

Podsjetio je na upozorenje Ustavnog suda da predsjednik Republike ne može biti kandidat za premijera i istaknuo kako se svi moramo držati zakona, poštovati odluke nadležnih institucija. "Iz tog razloga neću komentirati ništa od toga što je govorio vezano za svoju zamišljenu premijersku kandidaturu”, izjavio je Jandroković nakon što je u Saboru primio dobitnike nagrade "Ponos Hrvatske“.

Od predsjednika Republike očekuje da će dati mandat onima koji dokažu da imaju većinsku potporu u Hrvatskom saboru, odnosno 76 potpisa. "To će biti riješeno bez problema, HDZ će imati sigurno 76 potpisa s partnerima. Nitko ne mora biti zabrinut, olakšat ćemo predsjedniku Republike da da mandat našem kandidatu za premijera”.

To što se predsjednik Republike priklonio jednoj političkoj opciji pokazuje da nije predsjednik svih građana i da nije više u ulozi koju mu daje hrvatski Ustav, smatra Jandroković. "Dakle, već sada se radi o pristranosti”. Milanovićev način komunikacije ocijenio je politički neprihvatljivom i ispod razine onoga što bi trebalo biti izgovarano u javnom prostoru.

Milanović nije subjekt izbora, nećemo se njime baviti u kampanji

"Tko govori grubo, preteške riječi, tko vrijeđa, tko kleveće?”, upitao je Jandroković i poručio da Milanović u ovom trenutku nije njihov politički protivnik na izborima, jer ne može biti subjekt izbora i nemaju potrebe baviti se njime u kampanji. S kratkim "ne” odgovorio je pak na pitanje treba li ukinuti Ustavni sud, te naglasio da smo u trideset godina teškom mukom gradili institucije a sada ih neki žele rušiti.

Jandroković nije želio komentirati ni Milanovićeve izjave oko Turudića, podsjetio je na neke ranije terorističke činove te ocijenio da se takvim stvarima ne treba šaliti. "Nisam vidio policijski nalaz i ne znam kako ga je on vidio. To su sve pitanja koje morate usmjeriti na neke druge adrese. Ja to ne želim komentirati".

Na upit zašto Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo ne reagiraju Jandroković je uputio novinare na te institucije. Ovdje se radi o pravnim pitanjima na koja bi morali odgovoriti DIP i Ustavni sud, ne želim davati bilo kakve savjete tim institucijama da ne bi netko rekao da ih pritišćemo i da moraju raditi pod pritiskom, odgovorio je.

Vezano za HDZ-ove izborne liste, kazao je da se još uvijek slažu i u završnoj su fazi. "Želimo imati kvalitetne, dobre i prepoznatljive ljude i na vrijeme ćemo predati liste”, rekao je Jandroković. Dodao je i kako uvijek postoje priče o nezadovoljstvu ali na kraju svi budu zadovoljni. Nema informacije o tome hoće li Tomislav Karamarko biti na listi a kaže da se nije razgovaralo ni o tome hoće li on ponovno biti predsjednik Sabora, ako HDZ pobjedi na izborima.

O oporbi rekao je da se uhvatila korupcije kao jedinog pitanja u kampanji jer je svjesna da se ne može natjecati s HDZ-om u ekonomskim rezultatima i međunarodnim odnosima. „Mi smo jednostavno dominantni i bolji od njih”, istaknuo je. Korupciju osuđujemo i boriti ćemo se protiv nje ali istovremeno moramo voditi računa o puno drugih pitanja, poručio je predsjednik Sabora.