Milanović: 'Otpustit ćemo sve HDZ-ovce i izmijeniti USUD da oslobodimo institucije'

Kako je odlučio kandidrati se na parlamentarnim izborima, koalicijama SDP-a, prošlim izjavama i tijeku događaja nakon 17. travnja, u ekskluzivnom intervjuu za N1 progovorio je predsjednik Republike Zoran Milanović. Odmah je istaknuo da otkaz i dalje ne namjerava dati, a oštro demantira i mogućnost da HDZ pobijedi.

- Branim galsko selo kao u Asterixu, branio sam institucije tijekom mandata, građani su na to dobro reagirali. Bio bih djetinjast da dam ostavku. Ona nije ni u ladici - kazao je Milanović, dodajući da je odluku o kandidaciji donio nekoliko dana nakon što je posljednji put razgovarao s novinarkom Natašom Božić Šarić kada joj je rekao da se to neće dogoditi.

Komentirajući izjave premijera Andreja Plenkovića, predsjednik je kazao kako je između njih dvojice on stabilnija ličnost, ali i da nije vulgaran. - Vulgarno je kad predsjednik Sabora zastupniku opozicije kaže da je smeće. Kada premijer ustane i krene fizički sa svom svojom masom i snagom na saborskog zastupnika. Od mene to niste doživjeli, ja imam granicu - istaknuo je.

- Za glavnog državnog tužitelja imamo čovjeka koji je dokazani lažov, tko se za vrijeme istrage nalazi s osobom pod istragom, laže o tome… E to je pravna država. Na tu pravnu državu Plenković, neću reći pljuje da ne budem vulgaran, baca izlučevine. To je razlog zašto sam ovdje i zašto ostajem ovdje - dodao je Milanović.

Ponovio je i da ima uvid u dokumente koji potvrđuju da je automobil Ivana Turudića propucan još prije mjesec dana. - To je dogovoreno među njima, da mu se da zaštita, on čezne za zaštitom. To je staro mjesec dana. Mjesec dana nisi vidio da ti je zrno, dva zrna ušla u auto - nastavio je predsjednik.

Nakon 18. travnja tri su moguća scenarija. Milanović inzistira da će se u bilo kojem slučaju ponašati u skladu s Ustavom, ali i tvrdi da HDZ neće odnijeti pobjedu. Ostavku će dati, kaže, kada se skupi ili kada sam okupi oko 76 ljudi za konstituiranje Sabora. - Ne pada mi na pamet da nakon 37 dana kao Grabar Kitarović prijetim raspisivanjen izbora, to je udar na Ustav, to je ona napravila - istaknuo je.

U slučaju da potrebne potpise ne skupi nitko, predsjednik je kazao da će čekati "maksimalno". - Neću nikome mandat dati na lijepu riječ, nikome, ni rođenom bratu, ni Grbinu, ni Plenkoviću. Nema mandata bez 76 potpisa, što znači da se ide dalje. Vjerujte mi, majke mi, bit ću pošten - zaključio je tu temu, istaknuvši da je Belgija bez Vlade bila više od 800 dana. On tvrdi da isto može i Hrvatska, jer je ona na autopilotu. - Hrvatsku vodi umjetna inteligencija kvocijenta inteligencije 85, Hrvatsku vode ljudi koji nisu ništa napravili ništa u sedam godina - kaže.

Predsjednik nije htio govoriti o tome tko će sjediti u vladi nacionalnog spasa niti o tome koga bi postavio na ministarske pozicije, no ispričao je nešto o ekonomskom planu. - Rijeke pravde imaju visoku nutritivnu i energetsku vrijednost, iako ne djeluju kao tsunami, one su dobre - započeo je.

Prvo na listi prioriteta su mirovine, za koje će "raditi sve" da ih podignu na 50 posto prosječne plaće. - To je 750 milijuna eura u proračunu, to Hrvatska može bez problema izdržati - rekao je, napominjući da rast mirovina od 25 posto u četiri godine kojim se hvali HDZ uopće nije dobra stvar. - To je manji rast od onog koji bi bio da imamo nepromijenjenu formulu redovnog usklađivanja, onda bi rasle 28 posto, ne znaju tko im glavu nosi - kazao je.

"Oslobađanje institucija" o kojemu se moglo čuti provest će "tako da sve HDZ-ovce otpustimo". Slična sudbina zadesit će i Turudića, ako Milanović dođe na vlast. - Glavni državni odvjetnik? Ovaj odlazi, to je jasno - dodao je. Među važnijim točkama je i novo rješenje za Ustavni sud "koje će eutanazirati ovakav oblik suda neutralizacijom svega onoga što ne smiju raditi. Oni izmišljaju Ustav - kazao je predsjednik.

- Velika borba za pravo malog hrvatskog čovjeka da iznajmljuje svoje nekretnine. Ono što iznajmljuje naš čovjek, to će biti zaštićeno. Svi ovi izvana koji ovdje grade mastodonte, bit će pravila kao u Austriji. Spriječit ćemo i betonizaciju - nastavio je.

Istaknuo je da će na sveučilištima i visokim školama obrazovanje biti besplatno, ali najavio i nove uvjete za privatni rad liječnika zaposlenih u javnim bolnicama. - Pacijenti s iskaznicom dopunskog osiguranja moraju u privatnim bolnicama, poliklinikama imati isti tretman kao klijenti koji plaćaju. Dakle, besplatno - rekao je Milanović.

