Jakšić o aferi u HNB-u: Ovo je prekršaj koji zaslužuje crveni karton

Nakon otkrića da su zaposlenici HNB-a, među kojima i aktualni guverner Boris Vujčić i njegova zamjenica Sandra Švaljek, trgovali vrijednosnim papirima banaka čije poslovanje nadzire upravo HNB, saborski Odbor za financije zatražio je pisano očitovanje od guvernera, a oporba traži ostavke svih čelnih ljudi. Hrvatska narodna banka odgovara da nijedan zakon nije prekršen.

Jesu li čelni ljudi HNB-a iskoristili povlašteni položaj u trgovanju vrijednosnicama banaka te kako će završiti ova afera, pitanja su o kojima se raspravljalo u večerašnjem Otvorenom.

Grozdana Perić, predsjednica saborskog Odbora za financije i državni proračun (HDZ), rekla je kako na adresu Odbora za financije ništa nije stiglo iz HNB-a.

- Upućeno je jutros i očekujem vrlo brzi odgovor HNB-a. Guverner je već davao puno informacija i nadam se da će i on imati nešto dodatno čime nam može potkrijepiti sve informacije koje se posljednja dva izašle u javnost i na taj način ćemo imati nešto opipljivo da to ne budu medijske špekulacije nego da to bude od njega data vjerodostojna izjava nakon koje ćemo moći komunicirati s ostalim kolegama, rekla je Perić.

Vjekoslav Kozina, direktor Ureda za usklađenost poslovanja HNB-a, rekao je kako pripremaju papire za Odbor.

- Pripremit ćemo sve što je potrebno kako bismo objasnili informacije koje su do nas došle, iako moram priznati, nažalost, puno se toga špekulira, a malo smo toga relevantnog dobili. Za sada ovo što smo izašli u javnost i što ćemo iznijeti pred Odbor odnosi se primarno na guvernera i zamjenicu guvernera, rekao je Kozina.

Na pitanje kako komentira prozivke da se zaposlenici nisu ponašali u skladu sa zakonom rekao je kako bi uistinu volio da i na njegov stol dođu informacije o zlouporabi povlaštenih informacija.

- Mi ovdje imamo niz špekulacija o količini takvih transakcija i broju zaposlenika i ja ih dosad nisam dobio. Ovo što je sada eksponirano u javnosti u odnosu na guvernera je tema koja je već bila u medijima pred 20 godina. Uvijek je to javnosti interesantno, ja to razumijem, ali raspolagati dionicama prije nego što je to zakonom regulirano i to na inicijativu HNB-a te izmjene zakona do kojih je došlo, ne čini mi se baš da smo na razini ovog o čemu se priča oko zloporabe povlaštenih informacija. U odnosu na zamjenicu guvernera također radi se o ulaganju u obveznice koje nije bilo regulirano, niti je sada, na način da je to zabranjeno. U odnosu na Europsku središnju banku, od nas se očekuje da to u budućnosti reguliramo, ali ni tada nije nužno da se radi o zabrani. Mi smo se odlučili na korak da to zabranimo i to će biti predmetom u ožujku 2022. i primjena te odluke koju smo pripremili, objasnio je Kozina.

Na pitanje je li to etički, Kozina je rekao: - Ne mogu reći je li etički u odnosu na kad ovdje spominju kaznena djela, kršenje zakona. Je li poštivanje zakona etički.

O činjenici je li se moglo prije podići etičke standarde u HNB-u na višu razinu, Kozina je rekao kako se ta ljestvica podiže od jeseni 2019. otkad je osnovan Ured za usklađenost poslovanja HNB-a.

- Odmah smo krenuli u izradu novog etičkog kodeksa, on je donesen ujesen 2020. godine. Sada smo pripremili tu odluku koja je stroža (za ožujak 2022., op. a.) , većim djelom stroža nego u drugim zemljama EU. Uistinu se trudimo otvoriti poslovanje HNB-a transparentnije, trudimo se norme podići na višu razinu i teško je sad to staviti u kontekst događaja od prije 20 godina, naglasio je Kozina.

Mišel Jakšić, saborski zastupnik (SDP) je rekao kako je sportskim žargonom rečeno ovo prekršaj koji zaslužuje crveni karton.

- Činjenica je da su ljudi koji rade u HNB-u, počevši od samoga šefa pa nadolje, izuzetno dobro plaćeni za hrvatske prilike. Mislim da je plaća guvernera duplo veća nego premijera, nekakve linije ispod njega imaju veće plaće nego ministri. Uopće se dovesti u takvu situaciju da mi raspravljamo, pa možda i na temelju špekulacija, je apsolutno katastrofalno i jako loše pogotovo jer je HNB sve ove godine slovio za instituciju u koju se moglo imati koliko-toliko povjerenja i nekako su te velike afere zaobilazile barem HNB - kazao je Jakšić pa nastavio:

- Sada nakon ovoga svega postavlja se pitanje i o nekim drugim temama koje su se provlačile uz HNB. Ovo je definitivno nešto što narušava povjerenje u samu instituciju jer ako netko tko bi trebao kontrolirati rad banaka trži dionice i vrijenosne papire tih istih banaka naravno da se tu radi o eklatantnom sukobu interesa i da se opravdano postavlja sumnja je li došlo do trgovanja onim informacijama koje mi obični smrtnici ne možemo imati. Bez jasnog i preciznog reza ne možemo očekivati da ćemo vratiti ljudima povjerenje u institucije ove zemlje.

Uvjeren je kako je ovo još nešto što bilda percepciju korupcije, što se događa već nekoliko godina.

- To je nastavak trenda da derogiramo naše institucije. To smo gledali kod DORH-a, raspravi u Vrhovnom sudu, gledamo što nam se sad događa pod OLAF-om gdje EU institucije preuzimaju gonjenje u RH, učinili smo sve da Povjerenstvu za spriječavanje sukoba interesa izbijemo sve eventualne adute koje imaju, a sad bi to mogli proširiti i na poreznu upravu i masu drugih institucija koji očito ne rade svoj posao, rekao je Jakšić.

Upitan što njegov crveni karton rekao je kako bi bilo izuzetno korektno i odgovorno da vodeći ljudi HNB-a barem ponude mandate na raspolaganje pa onda neka vladajuća većina odluči što će s njima.

- Ali u ovoj zemlje teško se netko odluči dati mandat za raspolaganje pa tako ne očekujemo to ni ovaj puta, odgovorio je.