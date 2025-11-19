Naši Portali
NI PRIBLIŽNO UGOVORENOM

Jadranskim naftovodom nafta neće teći tri mjeseca?

Autor
Zoran Vitas
19.11.2025.
u 15:59

NIS je pod američkim sankcijama te ne može naručivati od Janafa nove isporuke čak ni neruske nafte, a slovački Slovnaft je u vlasništvu MOL-a

– Naftovodi bez sirove nafte koja ne teče njima ne mogu funkcionirati. Kapacitet JANAF-a je 24 milijuna tona, a vrlo je teško raditi ako vas vaši poslovni partneri utiliziraju s manje od deset posto. Vezano uz postojeći ugovor, MOL je mnogo više trebao utilizirati JANAF-ov sustav. Ovako i nas dovode u situaciju da ulažemo iznimne napore kako bismo opskrbljivali rafinerije u vlasništvu MOL-a. On je jedini korisnik glavnog JANAF-ova naftovoda. Ugovorili smo za ovu godinu 2,1 milijun tona, a nisu ni blizu tih obećanih količina. Ugovor dopušta puno za prazno, gdje će MOL zbog manjeg transporta platiti penale, ali u naravi je vrlo teško poslovati. Oni su trebali imati dva tankera mjesečno, a to nemaju – rekao je za N1 Višeslav Veselica, član uprave Jadranskog naftovoda. 

Veselica je još rekao i kako je ključno da JANAF, vezano uz resurse koje sada ima, postane ozbiljna energetska kompanija. Još bitnije: dok god Mađarska ima izuzeće, nemaju nikakvu obvezu ni jednu kap sirove nafte transportirati kroz JANAF. Budući da je Naftna industrija Srbije pod američkim sankcijama te ne može naručivati od Jadranskog naftovoda nove isporuke čak ni neruske nafte, a slovački Slovnaft je u vlasništvu MOL-a te ne ovisi o toj slovačkoj energetskoj kompaniji hoće li naručivati nerusku naftu ili ne, ovakva situacija može značiti da Jadranskim naftovodom sljedeća tri mjeseca neće poteći nafta. S obzirom na Veseličine riječi, moguće je da takva situacija već traje, i to ne od jučer. Dapače, takva okolnost može se produžiti do tri mjeseca, koliko traje rok američkog OFAC-a da se pronađe kupac ruskog udjela u srbijanskom NIS-u. Ako se ni u tom roku to ne dogodi, tada situacija može potrajati i dulje.

Mađarska je, podsjećamo, ishodila kod američkog predsjednika Donalda Trumpa izuzeće od zabrane uvoza ruske nafte u roku od godine dana. Nakon tog roka može se očekivati da JANAF bude i daleko aktivniji nego prije jer, prema sadašnjoj situaciji, mađarski MOL i slovački Slovnaft morali bi početi s uvozom još većih količina nafte neruskog porijekla od sadašnjih 2,1 milijun ugovorenih tona koje su marginalna količina u odnosu na potrebe obje rafinerije pod kontrolom MOL-a. No vjerojatnije je da će nafta kroz JANAF najprije poteći prema Pančevu gdje je rafinerija NIS-a, budući da u ovom trenutku zbog te situacije i predstojeće blokade opskrbe ruskim plinom Srbija mora pronaći novog vlasnika za NIS, inače se suočava s potencijalnim smanjenjem opskrbe energentima pa i krizom.

Bez isporuke već 43 dana

Ruski vlasnici pristali su prodati svoj dio vlasništva u Naftnoj industriji Srbije koji iznosi 56,15 posto, izjavila je ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović. To znači da se ipak približava rješenju osim ako cijena koju bi Rusi tražili ne bi bila previsoka. No, kako situacija s rafinerijom Lukoila u Burgasu u Bugarskoj ide prema rješenju, moguće je da se riješi i situacija s NIS-om. Đedović Handanović je istaknula da se ime treće strane, dakle mogućeg kupca, ne objavljuje zato što je riječ o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija. Potvrdila je i situaciju s JANAF-om rekavši da nema isporuka već 43 dana.

Ključne riječi
naftovod MOL JANAF

Komentara 2

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
16:33 19.11.2025.

I da upišem da je Hrvatska pod sankcijama Amerike, jer takva je stvarnost, mnogi neće vjerovati. I terminal na Krku, a napose ulaganje u njega doći će na red. Rat i ratno huškanje su i počeli zbog energenata i to nekoliko godina prije 2014.. Na kraju će upravo Amerika sve okrenuti u rusku korist, kako je na Aljasci i dogovoreno.

Avatar Heisenberg
Heisenberg
16:44 19.11.2025.

I po običaju opet Hrvatska puši. Svaka čast Orbanu na zalaganju za Mađarsku.

Kupnja