Izrešetao kafić u kojem je bilo šestero ljudi jer se posvađao s vlasnikom

On vam je veliko zlopamtilo i čovjek koji se voli osvećivati. Osim toga, i uz ovako naglu narav, kad si popije, postane još pet puta agresivniji. Pa on je sam za sebe uvijek govoril’ da kad ga alkohol okrene nije Mario Korade, nego neka druga osoba. Nisam se s njim uopće čul otkako je izašel iz zatvora, tako da nemam pojma ni zbog čega je poludil jučer u Sesvetama – kazuje nam jedan od rijetkih poznanika Marija Koradea (30) iz Velike Veterničke u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje žive Mario i njegova majka, koji je uopće želio išta reći o tom problematičnom sinu peterostrukog ubojice Ivana Koradea.

Drugi su uglavnom, čim smo spomenuli njegovo ime, spuštali slušalicu govoreći kako “taj mali nije normalan i mogel’ bi ih ubiti ako sazna da išta loše pričaju o njemu”.

Mario, nemoj, stani!

Kombinacija alkohola i osvetoljubljive naravi, prema svemu sudeći, i ovoga je puta igrala ključnu ulogu u tome da Mario Korade u nedjelju popodne iz vatrenog oružja otvori paljbu po caffe baru 42 koji se nalazi u sklopu sesvetskog trgovačkog centra Millenium na adresi Ljudevita Posavskog 3. Sve je započelo oko 16 sati kada se Korade, koji je, prema riječima očevidaca, djelovao poprilično pijano, “zakačio” s 38-godišnjim vlasnikom lokala i još jednim gostom. Najprije ih je krenuo vrijeđati, da bi im potom uz salvu psovki krenuo upućivati i prijetnje, a verbalni sukob ubrzo je prerastao i u fizički obračun u kojem je Korade izvukao deblji kraj. Nakon što su ga istjerali iz kafića u Koradeu je očito počelo “kuhati”, zbog čega se do istog kafića ubrzo i vratio. Gdje je u međuvremenu bio, policija je u ponedjeljak još uvijek utvrđivala, ali nakon što se vratio stao je na ulicu ispred kafića i oružje koje je odnekud uspio nabaviti uperio prema lokalu.

GALERIJA Policija u Sesvetama gdje je došlo do pucnjave

– Mario, nemoj stani – bile su jedine riječi koje su se čule prije nego je Korade počeo pucati prema objektu u kojem se nalazilo šestero ljudi starih između 26 i 65 godina. U sekundi su se svi u pokušaju da izbjegnu metke pobacali po podu, sakrili iza šanka... I samo pukom srećom nitko nije stradao u još jednom agresivnom ispadu Marija Koradea, koji je iz zatvora u Glini u kojem je proveo 3 godine i 3 mjeseca izašao ovog ljeta. Na slobodi je izdržao tek nekoliko mjeseci prije nego se ponovno našao u problemima, ali ovoga puta policija ga je, zahvaljujući brzoj reakciji, uspjela uhititi već petnaestak minuta kasnije na području Dubrave. Vidjeli su Koradea dok se vozio automobilom i zaustavili ga, stavili mu lisice na ruke i odvezli ga u postaju kako bi nad njim proveli kriminalističko istraživanje, nakon kojeg će ga kazneno prijaviti državnom odvjetništvu u kojem će ga potom ispitati i odlučiti hoće li protiv njega podnijeti zahtjev za određivanjem istražnog zatvora.

– Otkako je na slobodi, vidjela sam ga možda dva puta. Nismo u kontaktu. Majka Ljiljana povremeno dolazi u posjet, ali posljednja dva-tri tjedna nije. Vidjela sam jučer na Dnevniku da je bilo opet nešto, ali ne zanima me. Gledajte, ja imam svoj život i ne zamaram se njihovim – kazala nam je jučer rođakinja obitelji Korade. Na broj telefona Ljiljane Korade javila se žena koja nam je samo rekla da Ljiljane nema doma i da je neće biti, nakon čega je poklopila slušalicu. To što o svom problematičnom sinu ne želi govoriti niti njegova majka ne čudi s obzirom na to da Mario stupce novinskih crnih kronika puni već godinama.

U listopadu 2008. pijan je divljao u kafiću u selu, razbijao čaše, nožem i pendrekom plašio konobaricu i goste koji su poslije kazali da im nije izravno prijetio, ali s obzirom na to tko mu je otac, bili su ga se uplašili. A krvavih pohoda njegova oca stanovnici Zagorja i dan-danas se itekako sjećaju. Bio je konac ožujka 2006. godine kada je pomahnitali general Ivan Korade najprije ubio prijatelja Davora Petriša, zatim susjeda Franju Kosa, pa 15-godišnjeg Gorana Hudića i njegovu baku Ciliku.

U Zagorje se sjurilo na stotine policajaca i nakon osam dana potrage napokon uspjelo locirati Koradea koji se bio zabarikadirao u vikendici. Kad je shvatio da se policijski obruč oko njega steže zapucao je prema policiji i ubio Marija Kusanića, pripadnika MUP-ovih Kobri, a potom presudio i sebi.

Zatvor ga nije naučio pameti

Strah koji je tih dana bio sijao Ivan Korade idućih je godina nastavio izazivati i njegov sin – u medijima se izvještavalo o njegovim brojnim izgredima: tučnjavi u Loboru, fizičkom i psihičkom zlostavljanju nevjenčane supruge, prijetnjama, divljanju i razbijanju u kafiću u Zlataru gdje je konobarici i gostima prijetio teleskopskom palicom, a 2009. godine je na grobu Gorana Hudića kojeg je njegov otac ubio Mario pijan razbio bocu viskija. Nakon nekoliko godina mira 2015. su mu se na meti našla braća Bistrović, koje je poprskao suzavcem, izudarao pištoljem i kolcem te im prijetio da će ih ubiti i noge im otpiliti motornom pilom. Nije svaki put Mario Korade bio taj koji je dijeli batine, pa je tako u ožujku 2016. izvukao deblji kraj kada ga je na zagrebačkom Borovju pretukao jedan mladić jer je prijetio njegovim prijateljicama. Sudeći prema Koradeovu posljednjem ispadu, očito ga niti ta lekcija niti zatvor nisu naučili pameti.