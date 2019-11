Nova Europska komisija na čelu s Ursulom von der Leyen dobila uvjerljivu potporu Europskog parlamenta

Unatoč dramatičnim okolnostima u kojima je nedavno izabrana nova šefica Europske komisije Ursula von der Leyen, ali i zapletima što su pratili potvrđivanje pojedinih povjerenika, nova Europska komisija na kraju je ipak jučer glatko prošla zadnji test pred stupanjem na dužnost 1. prosinca. Europski parlament potvrdio je novu Europsku komisiju uvjerljivom većinom od 461 glasova za, 157 protiv i 89 suzdržanih glasova.

Čini se da bi tako visoka potpora mogla biti rezultat činjenice da nova Komisija zadovoljava jedno od pravila europskog kadroviranja i sklapanja kompromisa. Nova Komisija, naime, rezultat je upravo, jer nitko nije u potpunosti zadovoljan, a nijedna od političkih grupacija koje su je formirale nije u potpunosti ostvarila sve svoje želje. Ni europski pučani, premda su kao najjača politička grupacija zadržali vodeću poziciju u novoj Komisiji, ni socijalisti premda su u novoj raspodjeli kadrovskih pozicija prošli bolje nego u prošloj Komisiji, a ni liberali, koji sa socijalistima i pučanima čine stupove nove Europske komisije, kojoj je prvi put na čelu žena, i to majka sedmero djece. Dok je u prošlom mandatu za većinu bila dovoljna neformalna velika koalicija pučana i socijalista, nakon prošlih europskih izbora situacija se dodatno zakomplicirala. Europska politička pozornica je fragmentiranija, a ni pojedine skupine, poput pučana, nisu pošteđene unutarnjih nesuglasica. To će dodatno otežati proces donošenja odluka, jer će se morati sklapati taktičke koalicije, od slučaja do slučaja.

Nakon što je izabrana na najvišu dužnost, Ursula von der Leyen obećala je socijalniju Europu, brigu za okoliš i sigurne granice, čime je adresirala propuštene prilike iz mandata svog prethodnika, Luksemburžanina Jean-Claudea Junckera. I u jučerašnjem govoru u Strasbourgu Ursula von der Leyen pokazala je kako je svjesna ključnih problema današnje Europe, obećavajući velike promjene koje će osjetiti svi građani. U sljedećih pet godina zauzimat će se za ono što je ispravno, a ne zato što je to jednostavno, citirajući pritom Vaclava Havela, kojeg je u svom govoru koristila kao povezujuću nit: "Radite ono što je dobro, a ne zato što ima šanse za uspjeh". "Počnimo s radom", poručila je Ursula von der Leyen, naglašavajući kako je njezina ekipa, u kojoj je i potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, spremna, baš kao što je i Europa spremna.

Pohvalila se da je u njezinom mandatu Europska komisija prvi put spolno uravnotežena, iako se nisu ostvarile njezine najave o jednakom broju muškaraca i žena u novoj Komisiji, s obzirom na to da spolna ravnoteža ipak prevagnula na mušku stranu. U novoj Komisiji je 15 muškaraca i 12 žena.

Obećala je da će nova Komisija raditi u zajedničkom europskom interesu, a među najvažnijim zadaćama naglasila je borbu protiv klimatskih promjena i digitalizaciju. U trenutku kada ekološki pokreti u Europi nikad nisu bili tako masovni, o čemu svjedoči i nagli porast popularnosti zelenih stranaka diljem Europe, čini se da nova čelnica Europska komisije želi iskoristiti taj potencijal za konkretne pomake. Naglašava kako je zaštita klime egzistencijalno pitanje za Europu i cijeli svijet, o čemu svjedoči Venecija pod vodom i požari u Portugalu. "Trebamo zeleni dogovor za Europu", kazala je.

Europa se u mandatu njezinog prethodnika počela smanjivati, tako da ni potvrđivanje nove Komisije nije moglo proći bez Brexita, koji više od tri godine opterećuje EU. Europa će poštovati volju britanskog naroda, a Europa i Velika Britanija i dalje će raditi zajedno na sigurnosnim i drugim izazovima. Prijateljstvo britanskih i europskih naroda je neraskidivo, uvjerena je nova šefica Komisije.

Svijet više nego ikad treba vodeću ulogu Unije, kazala je, dajući pritom tračak nade Balkanu, s kojim Unija, kako je kazala, dijeli sudbinu. "Vrata Unije ostaju vam otvorena", poručila je Ursula von der Leyen razočaranim zapadnobalkanskim aspiranticama na članstvo u Uniji nakon hladnog tuša i nedavne blokade otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Kada je riječ o migracijama, još jednom problemu koji je čeka, naglasila je da Europa tek treba naći rješenja s kojima će svi biti zadovoljni. Trebat će reformirati sustav azila, kako bi u Europi ostali oni koji trebaju ostati, a otišli oni koji na to nemaju pravo. Međutim, podvukla je, sigurno je da će Europa uvijek štititi one koji trebaju međunarodnu zaštitu, iako nije ulazila u detalje kako Europa misli ostvariti to obećanje, primjerice na hrvatskoj granici s Bosnom i Hercegovinom.