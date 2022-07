Izdano žuto upozorenje za dijelove Hrvatske, a poslijepodne stiže i promjena vremena

U većini krajeva danas će biti pretežno sunčano. Sa sjevera postupno naoblačenje, poslijepodne i osobito u noći na subotu lokalno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborine će najprije biti u sjeverozapadnim i središnjim krajevima, potom i na istoku, a u noći lokalno i u Istri te Gorskom kotaru.

Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, osobito na zapadu. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz obalu Istre i jugoistočni, a u noći će na sjevernom dijelu zapuhati umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35°C, piše DHMZ.

Izdano je i žuto upozorenje za zagrebačku i karlovačku regiju gdje su lokalno mogući jače izraženi pljuskovi s grmljavinom.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade, odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Za dijelove Istre, Kvarner i Velebitski kanal također je izdano žuto upozorenje zbog mjestimice pojačane bure.

Nakon što je zapadnu Europu poharao novi toplinski val, do srijede prema prognozama u Hrvatskoj neće biti tako visokih temperatura. One će se na kopnu i na moru kretati do 33 stupnjeva. No, prema sedmodnevnoj prognozi toplinski val mogao bi stići krajem idućeg tjedna.

U subotu lokalni pljuskovi, u nedjelju bura, zatim stabilnije i toplije

"Na kopnu će temperatura zraka idućih dana opet biti malo niža, jer će stići svježiji i nestabilniji zrak. Stoga će u subotu biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, najviše u noći kada mogu biti i izraženi. Glavnina će vrlo vjerojatno pasti u sjevernim predjelima, no poneki pljusak moguć je popodne u gorju te unutrašnjosti Dalmacije.

Od nedjelje sunčanije i stabilnije, a zatim i sve toplije. Na Jadranu razmjerno stabilno i sunčano, a samo u subotu postoji mogućnost za pljusak na sjevernom dijelu. Tople, pa čak i vrlo tople noći te vruće dane olakšavat će umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, koja će u nedjelju prolazno pojačati te ponegdje puhati s olujnim udarima.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Video: Izgorjelo oko 20 kuća, vatrogasci objavili potresne snimke sa zgarišta...