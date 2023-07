Izdana upozorenja za iznenadne oluje: 'Budite na oprezu, posebno na otvorenom'

U unutrašnjosti zemlje danas će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Lokalnih pljuskova će već od jutra biti većinom u Međimurju i Hrvatskom zagorju, a u drugom dijelu dana sve češće i drugdje, osobito u zapadnim krajevima. Na Jadranu sunčanije. Malo kiše može pasti gdjegod na sjevernom dijelu, dok će u Dalmaciji prevladavati vedrina. Vjetar slab i umjeren istočni i sjeveroistočni, a duž obale će sredinom dana zapuhati vjetar s mora. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 °C.

Izdano je žuto upozorenje za zagrebačku i karlovačku regiju zbog mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", .

Foto: DHMZ

U utorak u većini krajeva promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom, a lokalno i pljuskovima s grmljavinom, češćim i obilnijim na zapadu zemlje. Većinom sunčano i uglavnom bez oborine zadržat će se duž obale Dalmacije. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na moru ujutro do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 15 do 19 na kopnu, od 18 do 23 na moru, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 °C. I za utorak je izdano žuto upozorenje za gotovo cijelu zemlju.

Foto: DHMZ

"Manja količina nestabilnog zraka zadržavat će se nad Alpama i tek potkraj dana spustiti se do zapadnijih predjela. Stoga će na istoku zemlje prevladavati sunčano, samo uz granicu s Mađarskom povremeno može biti umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 30 stupnjeva. Već u utorak na kopnu bit će opet nestabilnije. Kiša će biti češća, ponegdje i u obliku jače izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će sjeveroistočni vjetar te će malo osvježiti. Kiša i pljuskovi izgledni su i u srijedu, a tijekom sunčanijeg četvrtka uglavnom u gorskim predjelima. Od srijede će temperatura rasti i bit će sparno", prognoza je HRT-a.

"Na Jadranu idućih dana bit će većinom sunčano, danju vrlo toplo i vruće. U utorak će biti ponajprije na sjevernom dijelu prolazno naoblačenje uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U srijedu i četvrtak izgledni su većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni, a na sjeveru će prolazno biti i bure", stoji u prognozi.

