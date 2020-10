Izbor ravnatelja škole prerastao u politički sukob: Napravili su farsu i narugali se zaposlenicima škole

Umjesto još jednoga u nizu običnih izbora izbor ravnatelja u Ekonomskoj školi Vukovar izazvao je žestoke reakcije dijela zaposlenih koji tvrde kako je nova ravnateljica ove srednje škole izabrana mimo volje nastavnika i ostalih zaposlenika škole. Kako je na konferenciji za novinare rekao profesor u Ekonomskoj školi Vukovar Tomislav Lešić tijekom ovih izbora po prvi put, poslije dva prethodna procesa, Vukovarsko – srijemska županija kao osnivač nije poštivala izbor i volju kolektiva koji su za ravnatelja željeli Miroslava Grahovca. Tri glasa ispred osnivača i glas roditelja prevagnuli su u korist kandidatkinje iz Bogdanovaca koja je izabrana za ravnateljicu škole.

- Vukovarsko – srijemska županija kao osnivač nametnula je svoga kandidata, a od izbornog procesa napravili su farsu i narugali se zaposlenicima škole. Nije pomoglo niti to što su zaposlenici škole i nastavnici velikom većinom birali Miroslava Grahovca i što je izabrana kandidatkinja bila tek treća po broju dobivenih glasova. Mislim kako su rezultati glasanja rezultat i koalicije na državnoj razini - rekao je Lešić.

Kazao je i kako je osnivač u 40 dana dva puta mijenjao članove Školskoga odbora, a da je drugi put to napravljeno neposredno pred sjednicu na kojoj je izabran ravnatelj.

- Poslije svega ovoga što se dogodilo osjećamo se izigranima i poniženima. Kakva se poruka ovime šalje nama i djeci? Očigledno kako nije uopće bitan stav nastavnika i zaposlenika već je dovoljno imati Vijeće roditelja koje se može vrlo lako iskontrolirati. Sve ovo što se dogodilo po zakonu je u redu ali je zato s moralnog i etičkog stanovništva upitan cijeli izborni proces. Nadamo se i vjerujemo da ministar obrazovanja neće priznati ovaj izbor - rekao je Lešić.

Novinarima se obratio i Miroslav Grahovac rekavši kako 18 godina radi u ovoj školi kao profesor i da mu je veoma drago što je dobio podršku od strane nastavnika i zaposlenika.

- Ovakav rasplet događaja pogubna je poruka učenicima da je samo važna stranačka iskaznica i podobnost, a ne sposobnost Kako sada izaći pred učenike i govoriti o moralnosti, poštenju i pravdi. Nisam član niti jedne političke stranke i želim samo da nas puste svi na miru da radimo svoj posao. Mislim da nastavnici i zaposlenici najbolje znaju koga treba odabrati i tko ih treba voditi - rekao je Grahovac.

Zaposlenici kažu kako je u školi napeta atmosfera, a vidi se to i po porukama na reverima majica na kojima stoji „Miroslav je moj ravnatelj“ s kojima hodaju po školi i predaju djeci. Neki su i otvoreni rekli kako je unatoč izborima Grahovac njihov ravnatelj.

Zamjenik župana Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić, koji je i roditelj djeteta koji pohađa ovu školu, kazao je kako ga je sramota svega što se događalo oko izbora ravnatelja te da je ova škola jedinstvena u Hrvatskoj po tome što su se dva puta u 40 dana mijenjali članovi biračkih odbora.

- Sve ovo je zapravo jedan običan „one man show“ koji pokazuje kako zapravo nema demokracije. Očekujem odgovor i od ministra ali i od premijera na sve ovo - rekao je Barna.

Komentirajući izbore u Ekonomskoj školi, u kojoj je nekada i sam predavao i bio ravnatelj, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao kako je sve to igrokaz ali i obrazac kako u Hrvatskoj funkcionira politika.

- Gdje su sada svi ti zaštitnici Vukovara i Vukovaraca kako bi zaštiti čovjeka koji nije stranački aktivan? Ovo je i poruka župana Bože Galića da nisu važni struka i ljudi nego da se mora imati iskaznica HDZ-a da bi postao ravnatelj i to je jedina referenca. To je poruka i djeci da se učlane u HDZ jer je to jedini način da postanu ravnatelji - istakao je Penava.

Izjavu o događanjima u Ekonomskoj školi Vukovar dao je i prozvani župan Božo Galić koji je rekao kako je sve odrađeno po zakonu i da županija ima pravo da u Školski odbor imenuje svoje članove.

- Činjenica da je osnivač mijenjao svoje članove školskog odbora na dan održavanja sjednice proizlazi iz razloga da je postojala mogućnost da pojedini članovi imenovani ispred osnivača ne stignu na sjednicu, što se već događalo, a što bi kompromitiralo cijeli natječajni postupak odnosno dovelo do pada natječaja jer je 6. listopada bio zadnji dan za održavanje sjednice u zakonom propisanom roku. Mijenjali smo članove 2 puta, a mogli smo i 3 jer je to zakonito. Odabrali smo bolji program i po nama boljeg kandidata - zaključio je Galić.