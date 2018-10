Iza kulisa ekonomskog buma: Kroz estonske banke oprano je tisuću milijardi dolara

Svijet je šokiralo otkriće kako je preko estonske podružnice najveće danske banke, Danske Bank, oprano 200 milijuna eura. Između 2007. i 2015. godine 15.000 nerezidenata, klijenata koji nemaju boravište u zemlji u kojoj banka posluje, među njima značajan broj Rusa, obavio je devet i pol milijuna transakcija kroz Danske Bank Estonia, piše Reuters.

Tih je 200 milijardi eura suma koja odgovara deseterostrukoj vrijednosti estonskog BDP-a. Danski je bankovni ombudsman objavio kako su pronađeni ozbiljni propusti u rukovođenju Danske Bank nakon zbog čega će se banku nastaviti istraživati, a u tome očekuju pomoć i estonskih vlasti.

Uzbuna u Letoniji

Bilo je jasno kako će se priča dalje razvijati, no smjer u kojem je otišla ipak je iznenađenje. Estonska je policija objavila kako je u periodu od 2012. do 2016. godine kroz banke te baltičke zemlje oprano više od 11 milijardi eura a od toga najmanje 7,3 milijarde kroz nerezidentne račune. Taj iznos opran je prodajom dionica i obveznica ruskih kompanija. Iz estonskih banaka novac je usmjeren prema desecima teritorija i tisućama kompanija kao kompenzacija za raznu robu i usluge, navodi se u izvještaju estonske financijske policije. Taj je golemi iznos u ruskim obveznicama i dionicama kroz estonske banke prošao 2012. godine kada je BDP te zemlje bio tek 17,9 milijardi eura. Zbog otkrića pranja novca u Estoniji, nastupila je uzbuna u Letoniji, koja sada očekuje pritisak na njezine banke s istom namjerom.

Međutim, Bloomberg je donio jedan malo drugačiji izvještaj prema kojem se sve do sada navedeno doima kao kikiriki. Prema podacima koje su dobili od estonske središnje banke, tamošnje su banke provele međudržavnih transakcija u vrijednosti od bilijun dolara (tisuću milijardi dolara ili 900 milijardi eura) između 2008. i 2015. godine. Ne bi bilo fer, navode u Tallinnu, reći kako su sve te transakcije, pa ni većina njih, pranje novca. No opet, ne mogu dati konkretne podatke koliko tog novca otpada na nerezidentne račune.

Teška je to sramota za zemlju koja se diči visokim nivoom digitalizacije, pri čemu je prošle godine rangirana među tri najmanje rizične zemlje od 146 obrađene države u studiji neprofitnog Basel Institute on Governance. Međutim, u svakom bi slučaju bilo pogrešno za sve okriviti Estoniju. Logično je da su se slične operacije odvijale i u drugim zemljama, Bloomberg navodi Letoniju i Cipar. Kroz te je dvije zemlje iz Rusije u Europsku uniju ušlo 2,8 odnosno 3,4 bilijuna eura, podaci su iz Europske središnje banke. Uz malu podružnicu Danske Bank pod povećalo su došle i druge velike banke kroz koje je novac tekao nakon što je prošao kroz Estoniju. ING Groep NV, BNP Paribas SA, ali prije svega Deutsche Bank AG, J. P. Morgan, Bank of America i moskovska podružnica Citigroupa. Za sada se brane kako nisu mogli znati odakle dolazi novac koji stiže iz njihove partnerske banke. Što izaziva podsmijeh stručnjaka koji podsjećaju kako je ovo 21. stoljeće i digitalno doba.

Prijevare se i dalje isplate

Pozornost je skrenuta na njih kada je objavljeno da je od tih 900 milijardi eura koje su prošle kroz Estoniju, 400 milijardi bilo u dolarskim transakcijama, a za to je potrebna posrednička banka, najbolje neka velika poput navedenih.

– Činjenica da i druge banke funkcioniraju na sličan način, ne umanjuje krivnju Danske Banka. Ne treba ovo shvaćati kao lov na vještice, o tome se niti ne radi, nego se radi o činjenici da se bankarima, bilo da sjede u baltičkim državama ili Londonu ili Delawareu ili Frankfurtu još isplati rizik bavljenja sumnjivim poslovima – rekao je Mark Galeotti, stručnjak za organizirani kriminal s praškog Instituta za međunarodne odnose. Ima i onih koji podsjećaju kako nije Baltik najgori kada se radi o ovakvim stvarima.

– Radio sam na pranju novca u baltičkim državama, no nisam tamo vidio nešto bitno gore od onoga što sam vidio drugdje – rekao je za Bloomberg John Horan iz Maze Investigation, Compliance and Training, agencije za istraživanje tjekove novca smještene u Belfastu.

Sasvim je sigurno kako će SAD i EU na sve načine nastojati zaustaviti nelegalne tokove kroz Baltik, no čini se kako je to tek zrno pijeska u povelikoj pustinji.

