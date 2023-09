Iz blagajne nestalo 80 tisuća eura, bivši šef TZ-a poručuje: Spreman sam primiti metak od bilo koje mafije

Kada je stupio na dužnost prvog čovjeka Turističke zajednice grada Visa (TZ) svi su tapšali Nikolu Baržića po ramenima, čestitali mu u lice, no iza leđa su već počela šuškanja da mu neće biti lako. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, sada već bivši TZ-ov čelnik je prijavio krađu novca iz blagajne Turističke zajednice, dao i otkaz na tu dužnost, ali, kako tvrdi, državne institucije koje bi trebale raditi svoj posao, nisu ni prstom maknule, a kamoli nekoga poslale da obave izvide. Bivši direktor je, kako je istaknuo, USKOK-u poslao i dokumentaciju iz koje bi trebalo biti vidljivo kako je iz blagajne nestalo 80 tisuća eura putem putnih naloga, izvještaja, isplata....

No, i dalje nema ni izvida od strane Državnog odvjetništva, ni Ministarstva turizma, pa je Nikola Baržić uputio javnosti otvoreno pismo.

- Poštovani Višani i svi koji iskreno volite Vis. Mislim da nam svima treba više hrabrosti kako bi se nešto korjenito promijenilo na ovom otoku. Pa evo da počnemo od mene.

Kao što znate dao sam ostavku na mjesto direktora Turističke zajednice grada Visa nakon devet mjeseci rada. Razlog tome je gubitak povjerenja u institucije Republike Hrvatske koje bi trebale zaštititi one koji prijave krađu državnog novca.

Prijavio sam USKOK-u krađu novca iz TZ-a još 22. ožujka, a do danas nitko još nije izišao na teren i pokrenuo istragu u vezi dugogodišnje krađe u TZ-u. Kao što sam vam najavio i ranije za slobodni otok Vis spreman sam primiti metak od bilo koje mafije, a spremni smo i uzvratiti (tko hoće sa zlim namjerama doći, moja adresa je: Donje Kunjanovo 6, Dračevo polje, otok Vis ali nisam siguran da će se više doma vratiti).

Ovim putem prozivam ravnateljicu USKOK-a Željku Mostečak i ministricu turizma Nikolinu Brnjac za namjerno prikrivanje istine i zaustavljanje USKOK-ove istrage u slučaju TZ-a Vis. Može vas biti sram, nije mi otac nosija glavu u torbi pet godina rata da biste uništavali ovu već uništenu državu.

Prozivam sve one koji su mogli nešto napraviti da se očisti šporkica iz TZ-a, a nisu ništa napravili. Prozivam Turističko vijeće koje me na zadnjoj sjednici kad sam davao otkaz optužilo, konkretno preko gradskog vijećnika koji nema veze s turizmom, ali je preko veze došao na to mjesto, da sam ja kriv što sam dao otkaz kriminalcu i da bi mene trebalo staviti u zatvor što govorim istinu.

Zahvaljujući obiteljskim vezama okrivljenih s bivšim državnim odvjetnikom ovaj slučaj je još uvijek duboko u USKOK-ovim ladicama u Splitu. Iskreno me sramota što živim u ovakvoj nepoštenoj državi, krade se novac, a bolnice propadaju i u njima bolesna dica umiru zato što se kao nema novca.

Ovim putem pozivam mog kolegu iz Turističke zajednice Bol koji ima iste probleme da ih kaže javno - jasno i glasno! Eto sad slobodno udrite, spremni smo! I da nećemo stati dok se sve ne očisti! Pozdrav - napisao je.

Komentar na prozivke bivšeg čelnika viškog turizma zatražila je Slobodna od USKOK-a i Ministarstva turizma te će objaviti čim ih dobiju.