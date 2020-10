Ivica Puljak objavio da je nakon kćeri i on pozitivan na covid-19

Ivica Puljak, član predsjedništva stranke Pametno pozitivan je na covid-19. Objavio je to na svom Facebook profilu.

- Upravo sam saznao da sam pozitivan na covid. Počelo je blagim simptomima, bol u leđima i mišićima. Nakon par dana je nestao osjet njuha, a sve ostalo je sve u redu. Nastavljamo izolaciju. Marijana je negativna, ali će ponoviti test. Hvala svima na podršci - naveo je Puljak.

Podsjetimo, njegova supruga Marijana Puljak, inače saborska zastupnica i predsjednica stranke Pametno, objavila je prije nekoliko dana kako je u samoizolaciji s obitelji

- Hvatamo zrak na propisanoj udaljenosti. U samoizolaciji smo, jer je našoj najmlađoj ljepotici potvrđen Covid - napisala je Puljak na Facebooku.

Dodala je da ona i njezin suprug nemaju simptome, a da su se blagi znaci bolesti kod kćeri povukli.

- Svi smo ok, nas dvoje bez simptoma, ona je par dana imala laganu fibru i glavobolju, sada ni to više. U svojoj je sobi i na online nastavi. Nadajmo se da će sve proći do kraja dobro - napisala je tada Puljak, no njezin suprug je u međuvremenu ipak razvio simptome na koronavirus.

