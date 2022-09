Ivan Jakovčić prodao istarsko selo Sveti Juraj

Bivši istarski župan, europarlamentarac i čelnik IDS-a Ivan Jakovčić prodao je selo Sveti Juraj iznad Grožnjana, a kupac je Željko Miljanić, riječki poduzetnik i osnivač stomatološke tvrtke Rident, potvrdio je Hini u srijedu Jakovčić.

"Dugo se špekuliralo informacijom jesam li prodao selo Sveti Juraj ili nisam. Sada vam mogu rado potvrditi da sam prodao selo Sveti Juraj, i to je moja prva službena potvrda o tome, sve ostale objave do sada bile su obične spekulacije", kazao je Jakovčić iz Bruxellesa gdje se trenutačno nalazi. Dodao je kako ga veseli što je riječki poduzetnik Miljanić kupio selo dok se on "namjerava preseliti u Poreč i tamo živjeti te nastaviti s aktivnostima u poljoprivredi".

Najavio je kako će već iduće godine proizvesti prve ozbiljne količine vina i maslinovog ulja te izaći na tržite s tim proizvodima.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 09.11.2021., Groznjan - Ivan Nino Jakovcic u svom selu Sveti Juraj koje se nalazi nedaleko Groznjana Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

"Vjerujem da ću svoje vino predstaviti na slijedećoj Vinistri. Svi znaju da volim i jedno i drugo odnosno i vino i ulje, da sam puno napravio za Istru u tom segmentu, kako se osobno bavim time a sada će mi to biti glavni prioritet i posao. Uz to, vjerojatno jedan dio aktivnosti i interesa mog djelovanja bit će usmjereno u turizam ali ne na klasični već na onu granu koja je vezana uz vino i ulje i sve ono što istarska poljoprivreda i ruralna Istra može ponuditi", istaknuo je Ivan Jakovčić.

Trenutno boravi u Bruxellesu gdje se susreo s bivšim kolegama iz parlamenta te ih je pozvao da posjete Istru već 24. rujna kada IDS organizira međunarodnu konferenciju o položaju žena usred pandemije i rata u Ukrajini, a koja će okupiti najznačajnije liberalne stranke.

"Naravno, zanima ih stanje u Hrvatskoj pogotovo eskapade hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Teško je objasniti liberalima u Europi što naš predsjednik uspije izgovoriti i interpretirati, no definitivno takve izjave ne koriste nam unutar europskih institucija", poručio je Jakovčić.

Inače, Jakovčić je selo Sveti Juraj kupio prije puno godina od Općine Grožnjan i potom ga u potpunosti uredio. Između ostalog selo je poznato po sjajnom položaju na uzvisini s koje se pruža predivan pogled.