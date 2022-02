Istra se razvija i raste i dobro se živi, ali IDS je u recesiji: 'Stranka mora proći kroz čistilište'

Aktualna situacija u IDS-u, koji od posljednjih lokalnih izbora kada gubi povjerenje dijela birača i vlast u nekoliko općina i gradova, među kojima i u Puli, prolazi razdoblje intenzivne unutarstranačke konsolidacije, kulminirala je nedavno izlaskom istarskog župana Borisa Miletića iz IDS-a nakon što ga je stranka htjela disciplinirati zbog kršenja stranačkog Statuta. Istra tako prvi put otkad je Hrvatska samostalna formalno zapravo nema IDS-ova župana.



No bez obzira na političke pretumbacije u IDS-u, ova je stranka utkana u srž Istre, složili su se s ovom tvrdnjom i naši sugovornici, mahom ljudi koji su IDS osnivali 90-ih godina prošlog stoljeća, ili su bili dio toga vala, i koji su udarili temelje razvoju Istre da bude ono što je danas – najrazvijenija hrvatska županija u kojoj nezaposlenost nije problem, poželjna regija za život koja je i u turističkom smislu bila inovativna u mnogočemu; od vinskih i biciklističkih tura do razvoja elitnog turizma u unutrašnjosti. Ono što Istra danas ima, mnogi priželjkuju. Svi se slažu da je IDS udario temelje za razvoj današnje moderne Istre; od političara Ivana Jakovčića, Dine Debeljuha pa i do glazbenika Brune Langera, inače najžešćeg kritičara stranke. No razilaze se u mišljenju što je od tog početnog pokreta ostalo danas.