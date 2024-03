Isprepletene rođačke i bračne veze u Saboru: Neki od njih zastupaju suprotne strane, a love novi mandat

IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Danas istječe rok za kandidature, 24 stranke će predati izborne liste

Kada se u ponoć zatvore vrata na saborskoj zgradi, DIP ima 48 sati da prihvati i objavi sve pravovaljano predložene liste te imena i prezimena kandidata za svaku izbornu jedinicu. Krajnji rok do kojega to treba učiniti je nedjelja (Uskrs) do ponoći, no može to učiniti i prije, a što će, vjerojatno, i biti slučaj, u subotu poslijepodne.