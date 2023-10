Ispovijest majke koja je od ožujka tražila sina (12): 'Moj sin je napokon na sigurnom'

- Moj sin je napokon na sigurnom, u Zagrebu... – javila nam je Anika de Vilera koja je od ožujka tražila 12-godišnjeg sina kojeg je otac Gustavo Alfonso Vilera Avila protupravno odveo u inozemstvo, nakon čega im se izgubio svaki trag. Dječak se od 28. ožujka u policiji vodio kao nestala osoba i za njim su tragali i Europol i Interpol. Srećom, u petak ga je austrijska policija u Beču oduzela ocu i predala majci.

Za ocem je zbog kršenja sudskih odluka Republike Hrvatske i kršenja prava djeteta bio određen istražni zatvor u Hrvatskoj i izdan Europski uhidbeni nalog, a dječak kao hrvatski državljanin prema odluci Općinskog građanskog suda u Zagrebu nije smio napustiti Hrvatsku. No, državljanin Venezuele Vilera Avila je očito čekao da Hrvatska uđe u Schengen i da se otvore granice, pa je s djetetom iznenada otputovao u Njemačku.

- Nakon toga nitko nije znao gdje se nalaze, sve do prošlog četvrtka, kad sam dobila mail od venecuelanskog konzulata u Beču da im pošaljem broj telefona jer bi se htjeli čuti sa mnom. Odmah sam ih nazvala i doznala da je dan prije moj bivši suprug sa sinom bio u konzulatu radi dodjeljivanja venecuelanskog državljanstva i izdavanja žurne putovnice kako bi napustili Europsku uniju i otputovali u Venezuelu.

Pitali su me dajem li kao majka suglasnost da se djetetu izdaju dokumenti jer su znali za sudske presude o kojima sam ih preventivno, zbog prijetnji da će odvesti dijete, obavijestila još prošle godine. Rekla sam im da moraju odmah obavijestili policiju jer se sin vodi kao nestala osoba i da za mog bivšeg supruga izdan Europski uhidbeni nalog. Pozvali su se na diplomatski imunitet, no rekli su mi da će otac idućeg dana,13. listopada, ponovno doći k njima s djetetom. Na osnovu te informacije odmah sam obavijestila našu policiju i policiju u Austriji i Njemačkoj. I doista, u petak oko 9 sati pojavio se sa sinom u pred konzulatom u Beču,. Policija je bila spremna i odmah ga uhitila. Sina su odvezli u sjedište policije i nakon provjere dokumentacije utvrdili da imam skrbništvo nad djetetom i da je ocu pravomoćnom presudom suda u Zagrebu zabranjen bilo kakav kontakt s njim.

Policija me nazvala i hitno sam otputovala u Beč po sina. On je sad tu sam mnom u Zagrebu. Vratili smo se i sad je siguran. Izbrisan je iz sustava nestalih. Slučajem sretnih okolnosti, sve je dobro završilo. No, da me konzulat nije kontaktirao, ni dan danas ne bih znala gdje mi je sin... - ispričala je A. de Vilera.

Konzulat u Beču kontaktirao ju je jer je još prošle godine svim konzulatima i veleposlanstvima Venezuele u cijeloj Europskoj uniji poslala sve presude i informirala ih o pravnom statusu oca, nje i djeteta, zamolivši ih da je u slučaju da otac pokuša protuzakonito ishoditi bilo kakve dokumente za dijete odmah obavijeste.

- Otac djeteta prijetio mi je u više navrata da će ga odvesti u Venezuelu i da ga nikad više neću vidjeti, pa sam poduzela sve korake da se to spriječi. Poučena iskustvima, naučila sam kako funkcionirati u ovakvim situacijama i koga kontaktirati za pomoć. Moji odvjetnici su mi bili najbolji mentori svih ovih godina. U ovom slučaju veliku pomoć imala sam i u Policijskoj upravi varaždinskoj i Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, koji su odradili izvrstan posao. Da nisu djelovali brzinom kojom su djelovali, moj sin danas ne bi bio na sigurnom u svojoj zemlji. Bitno je tražiti pomoć, brzo djelovati, biti i dosadan ako treba, jer to je naše građansko pravo – zaključuje.

