ISIL-ova borkinja vraćena u Norvešku, Napredna stranka se povlači iz vlade

ISIL je odnio još jednu žrtvu. Na sreću, nije to ljudska žrtva već politička, jer je upravo zbog jedne "džihad nevjeste" koja je nekoliko godina proboravila u Siriji upravo pukla vladajuća koalicija u Norveškoj.

Dvadeset devetogodišnja Norvežanka čiji identitet nije javno objavljen, i koja je norveško-pakistanskog porijekla odrasla je u istočnom Oslu, a 2013. godine otišla je u Siriju kako bi se udala za ISIL-ovca Bastiana Vasqueza, islamistu norveško-čileanskih korijena koji je nedugo potom poginuo u borbama. Njegova se bivša supruga uskoro udala za drugog islamističkog teroristu, a ukupno je tijekom boravka u Siriji rodila dvoje djece.

Slomom Islamskog kalifata bila je, zajedno s djecom, zatočena u kampu Al-Hol kojega su držali Kurdi, a Norveška je vlada prije nekog vremena pokrenula proces njihovog povratka kući. Razlog za ubrzani povratak bila je činjenica da je jedno od njene djece ozbiljno bolesno, te da zahtjeva pravilnu zdravstvenu njegu.

-Bitno je da sada to dijete može dobiti liječenje u Norveškoj. Bili smo u dilemi vratiti djecu i njihovu majku nazad, ili ostaviti petogodišnje dijete da umre, ustvrdila je na tiskovnoj konferenciji norveška premijerka Erna Solberg.

Ovakav potez ni najmanje se nije svidio Naprednoj stranci, protu imigrantskoj desnoj političkoj struji koja je do jučer bila dio vladajuće koalicije. Prve najave iz njihovih redova govorile su kako bi mogli povući svoju potporu vladi i izazvati nove izbore, no odlučili su se na manje radikalno rješenje. Odlučili su se povući iz vladajuće koalicije, no i dalje će, za sada, podržavati vladu koja sada postaje manjinska i vrlo nestabilna.

-U potpunosti se protivimo odluci da se ova žena dovede nazad u Norvešku. Nju su norveške obavještajne službe optužile za pripadnost terorističkim organizacijama, za pristupanje Nusra frontu i Islamskoj državi. A ove su optužbe, ako ih potvrdi sud, kažnjive s do šest godina zatvora. Ova žena nam je, kao društvu, potpuno okrenula leđa, ona mrzi sve za što se mi zalažemo. Svojim postupcima doprinijela je ubojstvima i odrubljivanjima glava, spaljivanjima koja su provođena nad nedužnim ljudima, odraslima i djecom bez razlike, ustvrdio je glasnogovornik Napredne stranke Jon Engen-Helgheim.

Inače, do listopada prošle godine u kampovima u Siriji bilo je oko 12.300 stranaca koji su bili vezani uz ISIL i terorističku Islamsku državu. Od toga broja je oko 8.700 djece koja su mahom rođena na području Sirije.

Norveška javnost mahom se protivi vraćanju bivših ISIL-ovih boraca u zemlju, kao i vraćanja džihadskih nevjesti, smatrajući kako to predstavlja veliki sigurnosni problem i ugrožava sigurnost i stabilnost same Norveške.