Iranski veleposlanik u RH: Spremni smo vrlo brzo zadovoljiti sve energetske potrebe Hrvatske

U razgovoru za Večernji list iranski veleposlanik u Hrvatskoj, NJ. E. Parviz Esmaeili, govorio je o mogućem potpisivanju nuklearnog programa u Beču sa svjetskim silama i da li Rusija sabotira to potpisivanje sporazuma, o mogućem opskrbljivanju Europe sa plinom dođe li do obustave ruskog plina i nafte te o mogućem skidanju iranske Revolucionarne garde sa liste terorističkih organizacija.



Unatoč sankcijama Iran je povećao proizvodnju nafte i plina. Dođe li do ukidanje sankcija Irana može li Iran nadomjestiti svijetu rusku opskrbu plinom i naftom?