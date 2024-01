Iran pokrenuo napade na Pakistan, ministarstvo reagiralo: 'Bombardiranje je neprihvatljiv čin'

Nakon raketnog napada na Irak i Siriju, Iran je u utorak pokrenuo napade dronovima i dalekometnim balističkim raketama na Pakistan na militantnu skupinu Vojska pravde, (Jaish al-Adl). Iranska revolucionarna garda obavijestila je da su u napadu korišteni projektili i dronovi te da su uništena dva zapovjedna mjesta militanata u regiji Balučistan koja graniči s Iranom i Afganistanom. Pakistan je oštro osudio iranski zračni napad unutar svojih granica, nazvavši ga "neisprovociranim kršenjem zračnog prostora" i zaprijetivši odmazdom. Nakon napada uslijedila je konfuzija. Međutim, svaki napad Irana unutar nuklearno naoružanog Pakistana ugrozio bi odnose između dviju zemalja, koje se dugo gledaju sa sumnjom jedna na drugu, a istovremeno održavaju diplomatske odnose.

Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana objavilo je da je Islamabad povukao svog veleposlanika iz Irana kao znak prosvjeda protiv iranskog bombardiranja pakistanskog teritorija. Ministarstvo je priopćilo: "Bombardiranje unutar pakistanskog teritorija je nezakonit i neprihvatljiv čin, a Pakistan zadržava pravo na odgovor." Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana nastavilo je: “Obavijestili smo Iran da je njegov jučerašnji napad (utorak) bio neprihvatljivo kršenje i da nije imao nikakvog opravdanja. Ministarstvo vanjskih poslova najavilo je "obustavu svih predviđenih posjeta Iranu na visokoj razini u narednim danima".

Odmah nakon što je Pakistan zaprijetio da će odgovoriti Iranu u vremenu i mjestu za koje oni smatraju povoljnim, iranski ministar obrane, brigadni general Mohammad Reza Ashtiani, kazao je kako "od koga god prijetnja Iranu dolazila, suprotstavit ćemo joj se reakcijom koja će biti primjerena, čvrsta i oštra i nema nikakvih ograničenja u obrani nacionalnih interesa i našeg naroda, i činit ćemo to sa svim sposobnostima ali poštujemo suverenitet, interese i prava zemalja, njihove zakone i cjelovitost njihovih zemalja, posebno naših susjednih zemalja. Ali apsolutno ne prihvaćamo da drugi čine zla djela unutar naših granica, i mi ćemo se s njima sigurno suočiti."

Analitičari su uvjereni kako se napadom Iranske revolucionarne garde na Irak, Siriju i sada Pakistan i korištenje Irana balističkih raketa dometa tisuću kilometara, suočavamo s drugačijom fazom sukoba na Bliskom istoku, koju vodi Osovina otpora, predvođena Iranom, posebno Brigadama Revolucionarne garde, a čini se da se vrijeme strateškog strpljenja približava kraju. Značajke ove nove, buduće faze mogle bi se ogledati u eskalaciji na frontovima Jemena, južnog Libanona, Sirije i Iraka, izraženoj kroz raketne napade i napade dronovima na američke i izraelske ciljeve, zapljene brodova te možda čak i zatvaranja tjesnaca Hormuz na ušću Zaljeva, kao što je to već bilo učinjeno s tjesnacom Bab al-Mandab na ušću Crvenog mora. To je snažna iranska poruka Washingtonu i Tel Avivu. Hoće li je pročitati, izvući pouke i postupiti oprezno, te zaustaviti rat u Pojasu Gaze ili će i dalje ostati pri svojim stavovima koji će dovesti do rata širih razmjera!?

Skupina Jaysh al-Adl pokrenula je nekoliko napada protiv iranskih sigurnosnih snaga od svog osnutka i nalazi se na američkim popisima terorista od 2010. godine. Jaish al-Adl, ili "Vojska pravde", sunitska je militantna grupa osnovana 2012. godine koja uglavnom djeluje preko granice u Pakistanu, a zalaže za nezavisan Beludžistan i koja se proširila širom Afganistana, Irana i Pakistana. Iran se borio u pograničnim područjima protiv militanata, ali napad raketama i dronom na Pakistan bio bi bez presedana za Iran. Militanti su u prošlosti preuzimali odgovornost za bombaške napade i oteli iransku graničnu policiju.

Iran i Pakistan dugo imaju napete odnose, velikim dijelom zbog aktivnosti militantnih skupina u pograničnom području međutim, a ovo je značajna eskalacija dvije nuklearno naoružane zemlje. Obje zemlje imaju muslimansku većinu, ali se razlikuju u vezi sa vjerskom pripadnošću. Iran je pretežno šiitski, dok je Pakistan pretežno sunitsk što utječe na određene dinamike, ali obje zemlje obično održavaju dijalog i suradnju u vjerskim pitanjima. Odnosi između Irana i Pakistana su, u globalu, kompleksni i često ovise od različitih faktora kao što su geopolitički događaji, regionalna dinamika, ekonomska suradnja i pitanja vezana za sigurnost. Iran i Pakistan su uključeni u različite projekte vezane za energetsku suradnju. Na primer, postoji plan za izgradnju plinovoda poznatog kao "Iranski plinovod" (Iran-Pakistan gas pipeline), koji bi omogućio transportiranje iranskog prirodnog plina u Pakistan. Problemi povezani sa krijumčarenjem droge, oružjem i terorizmom predstavljaju izazove sa kojima se obje zemlje suočavaju duž zajedničke granice.

