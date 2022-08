Incident na panelu: Slovenska ministrica odbila pljeskati govoru von der Leyen, objasnila i zašto

Slovenska ministrica pravosuđa Dominika Švarc Pipan potaknula je manji incident na panelu koji se nedavno održao na Bledu.

Naime, među govornicima bila je i Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, koja se osvrnula na rat u Ukrajini. Na kraju govora svi sudionici zapljeskali su predsjednici osim slovenske ministrice, što se okarakteriziralo kao 'incident'.

''Ona jedina nije pljeskala. Ovo je državni incident, a prije svega neviđena sramota'', pisali su i neki korisnici Twittera.

Švarc Pipan objasnila je razlog svog poteza, navodeći kako je govor predsjednice inače bio 'izvanredan'.

The only sentence in the otherwise extraordinary speech by @vonderleyen that I did not applaud. Why? Because beyond the choice of rhetorical style, I sincerely believe that in modern wars there can be no “winners and losers”. Wars bring no victories or triumph, only destruction. https://t.co/RpzNb8NVAz