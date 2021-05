Incident kod Slavonskog Broda: Načelniku probušili gume i na kući mu išarali: 'Šokac - komunjara'

Kad je načelnik općine Bukovlje Davor Petrik (SDP) u petak ujutro izišao iz svoje obiteljske kuće, imao je što za vidjeti. Nepoznati počinitelji probušili su mu sve četiri gume na automobilu, a obiteljsku kuću išarali sprejom, ostavivši natpis – "Šokac - komunjara".

Policija je u ovome općinskom središtu nedaleko od Slavonskog Broda obavila očevid, a očekuje se i pregled nadzornih kamera na kući.

- Žena je jutros prva izašla na posao i vidjela ovaj napisani grafit. Izbušene su mi sve četiri gume na Mazdi i to ne jednom, nego više puta. Ustao sam se, obukao, izišao van i pogledao. Ništa, to je kampanja HDZ-a. Čak se i protukandidat pojavio i rekao da su i njemu nudili da si to sam napravi – rekao je Petrik.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz policije su izvijestili kako je u petak ujutro oko 7 sati u operativno-komunikacijskom centru zaprimljena dojava o oštećenju obiteljske kuće i automobila na području općine Bukovlje.

- Policijski službenici su izlaskom na mjesto događaja potvrdili istinitost dojave. U tijeku je očevid, te daljnji rad policijskih službenika u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti događaja – navodi se u priopćenju Policijske uprave brodsko-posavske.

U nedjelju, 30. svibnja Petrik će se u drugom krugu lokalnih izbora boriti za novi mandat na mjestu načelnika općine Bukovlje.

Petrik je zajednički kandidat koalicije koju čine SDP, HNS – Liberalni demokrati i HSS, dok njegova protukandidata Igora Đakovića podržavaju HDZ i HSP.

U prvom krugu u tijesnoj borbi Đaković je osvojio 46,61 posto glasova, a Petrik 45,87 posto glasova.