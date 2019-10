'Imali smo mnogo žrtava. Tenk je pogođen, a čovjek je izašao s teškim opeklinama'

Proboj za Vukovar preko Marinaca je bio očajnički pokušaj Glavnog Stožera OS RH da se Vukovar izvuče iz opsade. Planirani proboj je pokrenut 13. listopada 1991., dijelovima jedinica Glavnog Stožera, Specijalne Policije, 1. gbr. , 3. gbr , 108. br. iz Slavonskog Broda, uz ostale postrojbe.

Proboj do samog sela Marinci je izvršen, no zadaća nije odrađena do kraja, jer je pod međunarodnim pritiskom, zbog humanitarne pomoći koju je slao UN, obustavljen. Konvoj je omogućio dopremu namirnica, medicinskog materijala i evakuaciju ranjenika iz Vukovara, no propuštena je barem slabašna šansa, prilika koja se više nikad neće ponoviti.

Da je proboj kojim slučajem i uspio, ipak bi bila riječ o uskom, nefunkcionalnom, nesigurnom koridoru. Pitanje je dali bi se uopće održao i koliko bi Vukovar njime dobio, no napustiti Vukovar nije bila alternativa. Same snage u proboju imale su i značajnih problema oko usklađenog djelovanja, loših procjena i drugih slabosti koje su pridonijele većim gubicima. Vukovar nikad nije bio ostavljen, no odnos snaga i realne mogućnosti nisu išle u prilog Vukovaru.

Više možete doznati u priloženom videoklipu koji Večernji list objavljuje u suradnji s portalom Studio 23: